美國大選前夕，中國外交總指揮訪韓……應從解決薩德問題的心理疙瘩開始. August. 14, 2020 07:34. . 據悉，中國共產黨負責外交事務的政治局委員楊潔篪最快將於下周訪問韓國。楊潔篪是中國外交安全部門最高層人士，擔任著相當於韓國國家安全保障會議的中央外事工作領導小組秘書長兼辦公室主任。他將會見青瓦臺國家安保室長徐薰，正式討論包括習近平主席年內訪韓在內的韓中合作方案，預計還將討論停滯的韓朝、朝美對話重啟方案。 楊潔篪訪韓是在11·3美國大選在即、中美矛盾日益尖銳的局面下進行的，對韓美關系也會產生敏感的影響。如果此次討論的習主席訪韓成行，將會成為了斷韓中之間薩德（THAAD，末段高空區域防禦系統）矛盾的契機，但有可能引發美國特朗普政府的警戒心，成為韓美關系中的緊張因素。 特朗普總統進壹步加強了對中國的全方位攻勢，露骨地要求友邦國家加入牽制中國的路線。在對韓國采取邀請參加七國集團（G7）峰會、修改導彈方針解除固體燃料限制等友好措施的同時，也施壓參與印度太平洋戰略和經濟繁榮網絡（EPN）、排除華為產品參與5G通信網等。 中國也表現出緊張的態度。習近平主席5月給文在寅總統打來電話，以及此次向韓國派遣外交總指揮，都具有無論如何都要阻止韓國加入反華戰線的緊迫感。中國反復強調習近平主席年內訪韓的決心，但解除限制中國內韓流的限韓令仍然遲遲沒有動靜。雖然這是為了束縛韓國的“管理外交”，但這不能不說是有失大國風範的策略。 美中矛盾在以後的美國大選過程中將達到最高潮，很可能與結果無關持續下去。被卷入強國之爭的弱小國家很痛苦。但是，如果是中堅國家韓國，在被強迫選擇同盟還是近鄰之前，應該發揮在明確的原則和規範下機敏、智慧應對的外交能力。解除限韓令不是等到習主席訪韓的時候的事情。楊潔篪的到訪，首先應徹底整理好這壹點，並把它當作引導朝鮮態度變化的機會。

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