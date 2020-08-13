111萬億韓元的財政赤字創歷史新高，自夸“增長率居經合組織之首”未免操之過急. August. 13, 2020 07:29. . 今年上半年（1月∼6月）國家財政出現了史上最大的赤字。據企劃財政部介紹，今年上半年總收入比去年同期減少了20萬億韓元，總支出增加了31億韓元，綜合財政收支出現了90萬億韓元的赤字。從綜合財政收支中扣除四大保障性基金，體現實際財政狀態的管理財政收支出現了110.5萬億韓元的赤字。這兩項數據都是2011年開始統計以來的最大值。 上半年財政赤字劇增的原因，是景氣不振導致稅收減少，但通過新冠疫情災難支援金等增加了支出。上半年赤字規模是政府預測的年度財政管理目標值的111.5萬億韓元的99%。由於歷史上最嚴重的流行病和最長時間的梅雨季節，花錢的地方逐漸增多，國家財政管理亮起了紅燈。 昨天，執政黨、政府、青瓦臺召開協議會，決定將暴雨造成的災難支援金金額提高到兩倍，日後再決定是否編制第四次補充預算。雖然全國因最惡劣的暴雨出現了很多災害，但是地方自治團體用於災後重建的預算已經見底。因為從今年年初開始，新冠疫情災難支援金支付等災難管理基金也枯竭了。地方自治團體爭先恐後地要求中央政府支援，而已經編制了三次補充預算的中央政府也同樣沒有余力。 在前所未聞的災難來臨的時候，打開國家倉庫救濟損失、挽救經濟是必要的。但應該通過財政克服危機，實現民間經濟復蘇、稅收增加的良性循環。前天，經濟合作與發展組織將今年韓國的經濟增長率預測值從6月的-1.2%上調至-0.8%，政府聲稱“在37個成員國中，韓國的經濟增長率居首位”，表現出受到鼓舞的氛圍。但是，在增長中占據較大比重的出口在進入8月之後再次下滑至-23.6%。7月份失業人數達到113.8萬人，創21年來的最高紀錄，就業人數連續5個月呈減少趨勢。 國家債務在國內生產總值（GDP）中所占比率有望在今年年底超過歷史最高值45%。這比政府中期國家財政運營計劃提前了3年。如果財政支出速度如此之快，就可能出現必須使用財政時不能使用的情況。專家們預測新冠疫情將持續至明年，而且由於老齡化，韓國的增長潛力正在下降。現在不是政府自誇自己比其他國家做得好的時候，而是應該以非常的覺悟勒緊腰帶。

한국어