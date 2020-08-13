壹幅吸引芬蘭人的畫作. August. 13, 2020 07:30. . 每個國家都有受歡迎的“國民畫”。世界幸福指數排名第壹的國家芬蘭人喜歡什麽樣的畫呢？阿爾貝特·埃德費爾特畫的這幅畫在2013年被選為“芬蘭最重要的畫作”。又不是歷史性場面，而是描繪在海邊玩耍的平凡孩子們的這幅畫，被選中的原因是什麽呢？ 擅長肖像畫和風景畫的埃德費爾特是第壹個在國際上宣傳芬蘭藝術的畫家。出生於芬蘭南部波爾沃的畫家在1889年巴黎萬國博覽會上榮獲金獎，贏得了國際性聲譽。這幅畫的背景是他故鄉的海濱。被樹林和大海環繞的波爾沃群島因海水清淺，不僅是玩水的天堂，而且和平、美麗，給無數芬蘭藝術家帶來了靈感。以“姆明”角色形象而聞名的童話作家杜芙·楊松也每年在這裏度過夏天並寫文章，埃德費爾特也在波爾沃度過夏天，將自然之美和日常之美融入了畫幅中。畫中描繪了只穿襯衫或把褲腿挽到膝蓋上的3名少年將帆船模型玩具漂浮在海裏玩耍的情景。從左邊的少年的褲子狀態來看，很明顯孩子們已經盡情地玩耍了。在拿著船等待輪到自己的時候，少年的臉上充滿了喜悅和激動。遠海有壹個小島嶼和森林的壹部分,左側是真正的帆船經過。 這幅畫被繪制時，芬蘭是俄羅斯的公國。在此之前，它被瑞典統治了數百年。夾在兩個強國之間，是失去了語言、文化、主權的國家。也許畫中的孩子們是畫家夢想的芬蘭充滿希望的未來。孩子們在大海上漂浮的船是向往自由和祖國獨立的象征，大自然中孩子們幸福生活的這幅畫自然抓住了芬蘭人民的心。突然很好奇。與芬蘭處境相似的韓國的國民畫究竟是什麽呢？

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