美國：“下周舉行韓美聯合軍演，不包括作戰權移交檢驗”. August. 13, 2020 07:30. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美國政府官員稱，預定從16日開始實施的韓美聯合軍演中，幹脆排除了旨在移交戰時作戰指揮權的完全運營能力的檢驗。觀察人士認為，文在寅政府在任期內實現作戰權移交的計劃可能出現差池。 “美國之音”電臺12日援引美國政府官員的書面回答報道說：“本月韓美聯合軍演中，完全運營能力根本沒有包括在內。”韓國軍方此前表示，此次演習也將進行部分完全運營能力的預備檢驗，但美國政府官員予以否認。 預定於16∼28日舉行的此次聯合演習，受新冠疫情擴散余波的影響，在動員駐紮在海外的美軍兵力和物資方面出現了差池，規模比往年大為縮小。因此，美國方面建議集中進行上半年未能進行的戰時聯合應對態勢演習，但韓國擔心作戰指揮權移交被推遲，壹直要求將完全運營能力檢驗包括在內。但美國實際上拒絕了韓國的要求。 因此有觀察人士認為，在文在寅總統任期屆滿的2022年5月之前移交作戰指揮權可能更形困難。為了作戰指揮權的移交，韓國軍主導未來聯合司令部的能力檢驗在去年訓練中完成了第壹階段的基本運營能力檢驗，繼今年第二階段完全運營能力之後，計劃明年進行最後壹個階段的完全任務執行能力檢驗。如果完全運營能力推遲到明年，完全任務執行能力也很有可能延期到2022年。美國傳統基金會資深研究員布魯斯·克林納對“美國之音”表示：“盡管韓美就‘基於條件的移交’達成了協議，但韓國政府仍然致力於在任期內移交。”

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