首爾市選定100家服裝小企業，支援進駐亞馬遜等進軍海外市場. August. 13, 2020 07:30. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首爾市12日表示，將選拔100家時裝領域的小企業，支援進駐全球性電子商務平臺亞馬遜等開拓全球銷路。 該事業將焦點放在了支援因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)長期化而正在經歷困難的時裝領域的小企業和小手藝人以非面對面方式進軍海外市場上。 首爾市與亞馬遜韓國攜手合作。被選定的100家企業可以接受入駐亞馬遜的培訓和咨詢，並獲得開拓海外銷路所需的經驗。入駐之後，為了能夠產生實際銷售，每家企業將獲得300萬韓元的營銷費用，其中包括社交網絡服務(SNS)廣告、關鍵詞搜索、制作宣傳手冊等。 在首爾市的服裝制造企業中，平均銷售額在120億韓元以下的小企業或常年不到10名工人的小手藝人可以申請。申請從17日開始到28日結束。申請書從首爾市網站下載後制作，然後訪問經濟政策室城市制造業據點辦提交或通過郵寄、電子郵件(natasha71@seoul.go.kr, sungbum.lee@faem.co.kr )發送即可。

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