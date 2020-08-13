HMM公司時隔21個季度實現盈利... “復活的航海”即將啟航. August. 13, 2020 07:30. by 巨濟=鄭智英記者 / 鄭順求記者 jjy2011@donga.com,soon9@donga.com. 11日下午，慶南巨濟市三星重工業造船廠。在大雨中寫有“HMM St Petersburg”(聖彼得堡號)字樣的巨輪上，正在進行航運前的最後檢查。 長400米、寬61米、高400米的“聖彼得堡”號可以一次性運載2.4萬個集裝箱，是世界規模最大的船舶。國內唯一的大型海運公司HMM(原現代商船)訂購的該船舶，將從下月開始投入釜山-中國-歐洲航線，穿梭於世界各地。 HMM公司相關人士解釋說：“聖彼得堡號的名字意在重建2016年以後陷入停滯的韓國海運業，找回歐洲航線的競爭力。” HMM擺脫連續20個季度赤字的泥潭，發出了“韓國海運”復活的信號彈。 HMM公司12日通過業績公示表示，第二季度(4~6月)營業利潤達到1387億韓元，成功扭虧為盈。這是扭轉去年同期1129億韓元營業損失的反轉業績。2016年，大股東從現代集團轉變為KDB產業銀行，並經歷了殘酷的結構調整，因此，此次成功扭虧為盈令人十分鼓舞。據分析，銷售額為1.3751萬億韓元，比去年同期減少1.6%，但通過投入超大型船舶實現規模經濟，並努力節約費用，取得了這樣的成果。 從包括大型競爭公司馬士基等在內的現有海運同盟“2M”中退出，從4月開始變更為“THE Alliance”海運同盟的正式會員，也起到了積極作用。因為比起世界第一大海運公司馬士基的影響力很大的2M，在規模更小的海運公司加入的THE Alliance，其戰略選擇範圍更廣。最近，受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)影響，世界貨物吞吐量有所減少，但HMM依然滿載而歸。從下半年開始，因新冠疫情而減少的物流量出現改善跡象，這一點也值得肯定。在散裝貨領域，冬季原油需求增加，鐵礦石吞吐量增加等，將逐漸得到改善。再加上HMM計劃將超大型船舶的比重增加到40%。截止到9月，將追加12艘2.4萬TEU級，到明年上半年(1∼6月)追加8艘1.6萬TEU級。如果考慮到世界排名第一的馬士基和第二名MSC的超大型船舶(1萬TEU級以上)比率各為20%，這是2倍的水準。HMM相關人士表示：“雖然規模小，但公司將發展成為強大的公司。”HMM的目標是到2022年為止將船舶載重量增加到110萬TEU。 海洋水產部也於當天召開新聞發布會，公布了海運企業支援計劃。海運銷售額將從去年的37萬億韓元增加到2025年的51萬億韓元。為此，將加強以韓國海洋振興公社為中心的支援、集裝箱船公司經營革新支援、海運產業基礎設施構築支援等。韓國海洋振興公社在購買船舶後，將在再租船(S&LB)事業中追加運用租賃方式，並從中長期角度推進設立船運公司、造船公司、公共機關等參與的租賃專門船主公司。海洋水產部長官文成赫(音)表示：“為了韓國海運的可持續發展，在剩下的計劃期間內將毫無差池地執行今天發表的海運政策。”

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