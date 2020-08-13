俄羅斯新冠病毒疫苗起爭議. August. 13, 2020 07:31. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 圍繞俄羅斯11日世界上首次正式登記的新冠病毒疫苗，俄羅斯和歐美國家之間的對立正在加劇。英國研究人員批評這種未經過三期臨床試驗的疫苗“並不比水更好”，俄羅斯方面針鋒相對地表示，“西方有組織地貶低我們的成果”。 據塔斯社報道，俄羅斯主權財富基金“直接投資基金”代表基裏爾·德米特裏耶夫當天表示憂慮稱，“隨著對俄羅斯疫苗展開有組織、周密的信息攻擊，對疫苗開發的不信任正在增大。西方的政治性對待反而會威脅到該國國民的生命。” 俄羅斯總統普京當天宣布“世界上最早正式註冊的新冠疫苗”後，美國、德國等國家表現出“難以相信俄羅斯疫苗”的反應，俄方對此進行了反駁。美國衛生部長亞歷克斯·阿紮在俄羅斯宣布後對ABC電視臺諷刺說：“重要的不是首次，而是確保安全有效的疫苗。” 專家們也批判說，俄羅斯為了掌控“世界首創”和“疫苗霸權”，將未經驗證的疫苗商用化。英國蘇塞克斯大學的研究人員對《太陽報》表示擔憂稱：“省略了很多過程。特別是省略三期臨床試驗是史無前例的事情”，“可能接種比水好不了多少的疫苗”。 壹、二、三期臨床試驗是藥品開發的國際標準。只有在三期臨床以大規模人員為對象最終認可疫苗的安全性，才能實現商用化。大部分制藥公司實行三期臨床試驗。但是俄羅斯政府僅僅宣布本國疫苗在本月初之前經過了兩期臨床試驗，並沒有公開疫苗相關的具體數據。 相反，菲律賓總統杜特爾特為俄羅斯疫苗辯護。他在本國通過電視演說表示：“普京總統提議無償提供疫苗”，“我可能會成為第壹個試驗對象。”杜特爾特的這壹舉止似乎考慮到了本國感染人數在東南亞中最多、累計確診人數接近14萬名的情況。 壹些人批評說，是俄羅斯首先將疫苗開發政治化。俄羅斯開發的疫苗名為“衛星V”。這壹名稱取自蘇聯時期的1957年人類首次發射的人造衛星，象征著冷戰時期美國和蘇聯的競爭。這是考慮到正在全力開發新冠疫苗的美國政府而起的名字。美國特朗普政府今年4月將本國的疫苗開發項目命名為“超高速行動”。《華盛頓郵報》報道說：“俄羅斯疫苗的名稱象征著國家的自尊心和全世界性的疫苗競爭。” 目前，全世界有6種疫苗正在進行三期臨床試驗。美國制藥公司摩德納、美國強生、輝瑞、諾瓦克、英國制藥公司阿斯特拉捷利康、法國的塞諾菲、德國生物新技術公司等企業的激烈競爭下，全世界已經提前訂購了57億份疫苗。《金融時報》警告稱，“各國的目標不是國際合作，而是成為新冠病毒首個疫苗的開發國”，“疫苗霸權主義”可能會得勢。 世界衛生組織表示，首先要對俄羅斯疫苗進行醫學驗證。世界臨床試驗機構聯合也於11日向俄羅斯政府發送了信函，敦促在完成三期臨床試驗之前推遲批準該疫苗。

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