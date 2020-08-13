雖然勝利飛走了，但“賽揚獎候選人”的那個樣子回來了. August. 13, 2020 07:31. by 金培中 wanted@donga.com. 主場不敗的名聲雖然改變了，但依然如故。 “韓國怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥隊)在本賽季第四次出場，也是轉會新東家後首次在臨時主場進行的揭幕戰上表現出最佳投球狀態。 柳賢振12日在美國紐約州布法羅(水牛城)塞倫體育場舉行的與邁阿密隊的主場比賽中，在6局內取得了2個被安打、7個脫三振、2個四壞球上壘、失1分的成績。這是他本賽季取得的第一個優質先發(投6局以上，失誤丟分低於3分的投球)。 去年在美國職業棒球大聯盟全體平均責任失分排名中(2.32)名列第1位的那個樣子回來了。用92個球有效地阻止了6局。直球的最高球速為91.9 碼(時速147.8公裏)，平均球速90.1 碼(時速145公裏)。賽季初因球速下降而陷入苦戰的面貌完全消失了。有力的直球加上深入好球區各個角落的卡特球、變速球、曲線球等，完全壓倒了對方的擊球陣容。 但遺憾的是，因救援隊的萎靡不振沒能增加勝場數。得益於柳賢振的好投，多倫多隊在0比1落後的第6局下半局無人出局2、3壘有人的情況下，憑借博•比謝特(22歲)的3分本壘打，一舉扭轉了比賽局面。第6局結束後，在柳賢振下場後又再添一分，勝利似乎近在眼前。但是，在以4比1領先的第9局上半局，在還剩下一個淘汰出局的情況下，救援投手安東尼•巴斯(33歲)被邁阿密隊的弗朗西斯科•塞爾維利(34歲)擊出扳平比分的3分本壘打，柳賢振的“第2勝”告吹。 但是多倫多隊在進入加時賽後，在第10局下半局1人出局滿壘的情況下，特拉維斯•肖(30歲)擊出終場安打，以5比4取得了勝利。由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的余波，不得不離開原來的主場加拿大多倫多羅傑斯中心，準備“臨時主場”的多倫多隊成為在三A球場塞倫體育場舉行的歷史上首場美職棒大聯盟(MLB)比賽上獲勝的球隊。 雖然賽季第2勝無望，但是主場特級柳賢振的氣勢在新的球隊主場也延續了下來。在度過最輝煌一年的上賽季洛杉磯道奇隊，柳賢振也在主場道奇體育場進行了14場比賽，取得了10勝1負、平均責任失分2.00的成績。憑借著當天的好投，柳賢振本賽季的平均責任失分也從5.14大幅下降至4.05，即將進入3分線水平。 比賽結束後，多倫多隊在推特上用韓文寫道“柳賢振選手今天的表現令人驚訝”，同時上傳了太極旗表情符號，高興地迎接他活躍的表現。當地媒體也給予了好評。美國CBS體育評價說：“除了第2局上半局被布萊恩•安德森打出的一分本壘打外，整場比賽都壓制了邁阿密隊的擊球陣容。”該媒體還表示，“柳賢振在開賽前兩場比賽中在9局內失掉8分，但在最近兩場比賽中在11局內僅失掉1分，只讓對方打出了3個安打。上升勢頭將會持續”，極力稱贊了他最近的強勢表現。美國職棒大聯盟官方網站MLB.com對柳賢振使用了”老將王牌(veteran ace)”的表述。 比賽結束後，柳賢振通過視頻采訪表示，“比賽初期，對手似乎瞄準了變化球，所以改變了以直球為主的投球模式，似乎很奏效。整體上也很好。” 包括當天開始的邁阿密2連戰在內，多倫多隊將在臨時主場到17日為止進行5場比賽。柳賢振的下一場比賽很有可能是在18日與巴爾的摩金鶯隊的比賽中登場。

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