新冠疫苗搶奪戰引發“富者愈富，貧者愈貧”之憂. August. 12, 2020 07:32. by 黃仁贊 hic@donga.com. “我不是為了選舉才這樣做的。是因為想挽救很多生命。” 美國總統特朗普最近如此吐露了致力於新冠病毒疫苗開發的原因。在被評價為“為了連任而正在全力開發疫苗”後，他再次強調了生命的價值。 同時他還沒有忘記強調：“有可能在總統選舉前開發出疫苗。”因此，有人稱美國大選的最後變數“10月驚喜”不是他與朝鮮國務委員會委員長金正恩的見面，而是疫苗的開發。也就是說，在美國國內確診人數超過500萬人的危機狀況下，特朗普有可能借宣布成功開發疫苗、免費接種等，在選舉最後階段翻盤。 似乎反映出了這種氛圍，美國政府最近正在激烈地攬收疫苗——與英國阿斯特拉捷利康和牛津大學、美國輝瑞和德國生物工程公司、法國賽諾菲、英國葛蘭素史克等國際制藥公司及大學廣泛接觸，開始了對成功可能性較高的疫苗進行預先搶購。美國已經確保了7億份疫苗，美國總人口約3.3億人，每人可以註射兩次以上。為了確保這些物資量，還投入了94億美元（約11.2萬億韓元）。 部分發達國家也加入了疫苗確保戰。英國與法國制藥公司瓦爾內瓦簽訂疫苗生產設施投資合同，獲得1億份疫苗等，確保了1.6億份疫苗。日本決定從輝瑞公司獲得1.2億份疫苗供應，目前正在與阿斯特拉捷利康公司協商追加1億份疫苗供應問題。在甚至有預測稱新冠病毒像流感疫苗壹樣需要定期接種的情況下，各國紛紛埋頭充實疫苗庫存。 問題是這些經濟強國的疫苗預先搶購甚至超過了生產量預測值。打比如說，是早於開發或生產的“先囤購了再說”。據英國醫藥市場調查公司Airfinity統計，美國、英國、日本等從制藥公司預購的疫苗規模將達到13億份，超過了預計到2020年1月上半年為止生產的總疫苗生產量10億份。考慮到世界人口為78億，有些國家的國民可以多次接種疫苗，但其他國家的人卻無法看到，出現了疫苗“富者愈富，貧者愈貧”成為現實的征兆。 世界衛生組織總幹事譚德塞表示：“疫苗民族主義不好，也不會有所幫助”，“在我們全部安全之前，任何國家都不會安全。”這是在呼籲大家承認疫苗的公共產品性質，只有人人都能得到時，才能真正擺脫危機。 但是這樣的呼籲在冷酷的國際社會中能否正常啟動還是未知數。最積極確保疫苗的美國已經在上個月正式通報退出世界衛生組織，明確了獨行路線。歐盟在4月提出了“應對新冠”的決議案，似乎強調疫苗的公共產品作用，但之後與阿斯特拉捷利康簽訂了事先預購疫苗的合同。中國生物技術企業科興生物公司繼在巴西之後，又在印度尼西亞進行了新冠疫苗的三期臨床試驗，正在加快獨立開發的步伐。因此，菲律賓等部分東南亞國家暫時擱置南中國海主權紛爭，向中國“求愛”。擁有疫苗本身相當於已經成為引領國際秩序的壹個霸權。 在這種情況下，韓國還沒有與全球制藥公司簽訂疫苗供應合同。國內制藥公司的疫苗開發處於初期階段。政府雖然加入了世界衛生組織、流行病預防創新聯盟主導的疫苗供應協議機制“COVAX”，但即使通過這個能正常得到疫苗供應，也只能得到全體國民的20%。也就是說，在5000萬國民中，只有1000萬人可以接種疫苗。 確保疫苗不僅直接關系到國民的生命，而且對盡快恢復因新冠疫情停滯的經濟也會起到決定性作用。如果技術力量不足，就應該動員所有外交力量集中確保疫苗。

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