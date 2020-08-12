OECD預測今年經濟增長率，韓國為―0.8%. August. 12, 2020 07:32. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 經濟合作與發展組織(OECD)將今年韓國的經濟增長率預測值上調至―0.8%。這在OECD 37個成員國中屬上乘水平。 OECD在11日發表的《2020 OECD韓國經濟報告書》中預測，如果新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)不再擴散，今年韓國的經濟增長率為―0.8%。這比6月提出的增長率預測值(―1.2%)上調了0.4個百分點，在OECD成員國中最高。 OECD每兩年對會員國的經濟狀況進行一次綜合分析，並發表各國家的報告書，但今年繼美國、斯洛文尼亞、希臘之後，以韓國為對象發行了報告書。其中，上調增長率預測值的國家只有韓國。 OECD將增長率向上調整的背景選為了“韓國穩定的新冠病毒防疫”。韓國成功阻止了新冠病毒的擴散，將經濟損失降至最低。由於世界經濟放緩，出口暫時會惡化，但是受到穩定的防疫的影響，民間消費和投資將會復蘇，從而拉動經濟增長。但是，如果新冠肺炎疫情再次擴散，韓國經濟增長率將倒退到―2.0%。 對於韓國政府的財政政策，OECD解釋說，“大規模財政支援會導致赤字，但是要通過財政支持經濟恢復。”OECD還強調，隨著老齡化，公共支出將會增加，因此要同時努力增加政府收入。另外，在追加收入支援時，需要有針對性地集中支援低收入層。 OECD表示：“最近上漲幅度較高的最低工資可能對中小企業人工費上漲等產生了影響。嚴格的管制水平或將成為阻礙尖端技術擴散的絆腳石。”

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