學物理的她成為世界上第一個“帖木兒歷史”全譯者. August. 12, 2020 07:32. by 閔東龍 mindy@donga.com. 最近，參加忠北清州伊斯蘭教活動的烏茲別克斯坦人被確診感染新型冠狀病毒。李珠妍博士(37歲)的母親在看到這條新聞後這樣說道。“烏茲別克有穆斯林？” 她的女兒是世界上第一個用伊斯蘭圈外的語言完整翻譯完了講述帖木兒(Timur)帝國的始祖、阿米爾•帖木兒(1336∼1405年)生平的歷史書《勝戰記(Zafar-n￣ama)》的全譯者，因此可以認為這是“意外”的反應。帖木兒帝國始於烏茲別克斯坦。 “我們不了解中亞。有人說過，從地政學上來說，只要了解以韓國為中心的地區，就能了解世界。雖然可能不熟悉，但也應該了解另一個廣闊世界—穆斯林世界。” 記者9日在首爾鐘路區IMA咖啡館見到了李博士，今年2月她在首爾大學東洋史學系以論文《帖木兒朝的史書，雅茲迪撰‘勝戰記(Zafar-n￣ama)’的譯註》獲得了博士學位。她是同月退休的中亞研究學者金浩東教授的弟子。論文量為1140頁，是博士學位論文的2倍左右。 “金浩東老師曾建議說，國內有關該領域的研究不多，所以出翻譯書比研究書更好。我認為，只有通讀史料，才能很好地學習，翻譯史料，好像有很多研究項目。” 1424年，謝拉夫•雅茲迪(Sharaf Al-Din'Ali Yazdi)用波斯語寫下了《阿米爾•帖木兒傳記》。14世紀末，帖木兒以中亞為中心，征服了伊朗、阿富汗和格魯吉亞等高加索山脈一帶及小亞細亞、北印度、中國西部等地，建立了大帝國。 “征服地區的統治階層是突厥遊牧民，被統治階層是穆斯林定住民。對遊牧民，他自稱是娶了蒙古帝國後裔的女兒作為夫人的(蒙古帝國的)駙馬，主張正統性，而對被統治階層，則使自己看起來像徹底的穆斯林，從而獲得了正統性。” 在《勝戰記》中，將帖木兒稱為“薩赫布基蘭”。這一稱號起源於古代波斯文化，是木星和土星合一時期出生，被預言將征服世界的人物。 《勝戰記》在1722年被翻譯成法語，1723年被翻譯成英文，雖然不是完整翻譯，但翻譯得十分詳細，可見歐洲對帖木兒的關心程度之高。即使把出生在“永遠的敵人”奧斯曼帝國另一邊的帖木兒看成是“瘸子形象”，也會不由自主地感到害怕，聯想起成吉思汗。 因為其中蘊含的波斯詩，《勝戰記》翻譯起來最難。為了使韻律優美，時常要改變語序或發音。李博士於2016年在伊朗學習了6個月的讀詩方法。 先前攻讀物理教育系，之後又攻讀歷史教育雙學位並陷入中亞歷史的李博士的論文最早將於今年下半年出書發行。李博士表示：“希望讀者能夠看到，他們並不是一味窮兵黷武，濫殺無辜的一般遊牧民君主，而是善於戰略、善長地區調查並根據正確路線移動的其他君主的形象。”

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