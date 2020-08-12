講述朝鮮戰爭孤兒故事的《金日成的孩子們》獲羅馬電影獎最佳紀錄片獎. August. 12, 2020 07:32. by 金民 kimmin@donga.com. 電影《金日成的孩子們》在羅馬國際電影展紀錄片單元獲得最佳作品獎。記者11日獲悉，每月在網上評選獲獎作品的羅馬國際電影獎宣布金德英導演（56歲）的作品《金日成的孩子們》為7月長篇紀錄片獲獎作品。《金日成的孩子們》是壹部講述1950年代朝鮮戰爭孤兒移居東歐的電影。今年還進入了法國尼斯國際電影節競爭單元。

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