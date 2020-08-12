《財富》雜誌公布世界500強企業，中國企業數量首次超過美國. August. 12, 2020 07:32. by 任寶美 bom@donga.com. 從1990年開始發表“世界500強企業”的美國經濟專門媒體《財富》的排名中，中國企業的數量歷史上首次超過了美國企業。 《財富》雜誌10日(當地時間)發表的以2019年銷售額為準的世界500強企業排名中，中國大陸地區及香港上榜企業數量達到124家，超過了美國(121家)。包括中國臺灣在內的泛中國企業數量達到133家。《財富》雜誌1990年首次公布排名時，中國沒有一家企業入選。加入世界貿易組織(WHO)後的2003年，中國入圍企業也僅有11家，但此後迅速增加數字，此次終於超過了美國。 中國在世界前十位企業中，包括國營石油公司中國石油化工集團、中國國家電網公司、中國石油天然氣集團(CNPC)等3家企業，也領先於只有2家(沃爾瑪、亞馬遜)入圍的美國。但是，以銷售額為準，美國零售恐龍沃爾瑪占據該榜單榜首位置。排在第5位的荷蘭皇家殼牌石油公司(荷蘭)、第6位的阿美石油公司(沙特阿拉伯)、第7位的大眾(德國)、第8位的英國石油公司(英國)、第10位的豐田(日本)等企業也都進入了前10名。 就此次結果，雖然因美中貿易戰爭、新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)發源地等，美國國內“應該減少依賴中國的比率”的主張正在擴大，但也有人分析說，這表明美國企業無法輕易離開中國這一巨大市場。美國華盛頓智庫戰略國際問題研究所(CSIS)的分析師斯科特•肯尼迪診斷說：“中國消費者決定世界產業方向的作用將越來越大。”但是，很難認為中國企業規模超過了美國。世界500強企業的銷售額中，中國占25%，落後於美國(30%)。此次入選500強企業名單的中國企業有68%是接受政府支援的國營企業，這一點也不能忽視。 入圍此次名單的韓國企業共有14家，比去年減少了2家。三星電子排名第19位，比去年的第15位下降了4個名次。《財富》雜誌將排名下降的原因歸結為存儲器半導體不振、與華為的智能手機競爭加劇等。在《財富》世界500強企業中，進入前50位的韓國企業，繼去年之後三星電子依舊是唯一一家。現代汽車比去年上升了10個名次，排在第84位，SK(株)則下降了24個名次，排在第97位。此外，LG電子(第207位)、起亞汽車(第229位)、韓華(第277位)、現代摩比斯(第385位)等企業也榜上有名。 世界500強企業中，女性最高經營者(CEO)只有38名，黑人CEO只有4名。在500強企業中，第一位女CEO是1972年美國《華盛頓郵報》當時的CEO凱瑟琳•格雷厄姆。CNN指出，雖然已經過去了48年時間，但是女性CEO的比率依舊不到全體的10%。

한국어