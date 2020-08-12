美方向青瓦臺轉交信函，要求“韓國停止鎮壓朝鮮人權團體”. August. 12, 2020 07:33. by 華盛頓=常駐記者 金正安 jkim@donga.com. 美國10多名前任高層官員當地時間11日決定向文在寅總統發送抗議信，要求“停止鎮壓朝鮮人權團體”。由美國的朝鮮人權運動家、防務論壇代表蘇珊·索爾蒂主導的該信函中，包括了執政黨共和黨和在野黨民主黨政府的主要人士，有評價稱這如實反映了美國朝野對鎮壓“脫北”團體爭議的不滿情緒。 《東亞日報》得到的抗議信函名單中有，作為阻止前總統金大中執行死刑的主角而聞名的美國裏根政府的總統安全事務助理理查德·艾倫、卡特政府的國務院人權事務助理國務卿幫辦羅伯特·科恩、克林頓政府負責人權事務的助理國務卿幫辦凱爾·史密斯等人的簽名。此外，喬還有治·布什總統父子和奧巴馬政府的多名官員也列名其中。 索爾蒂10日在與《東亞日報》的通話中表示：“普通市民和國內外人權團體也表明了參加簽名活動的意向，參與人數將會進壹步增加”，“在政治分裂現象嚴重的現在，美國國內對於特定事件如此超黨派性地發表意見實屬罕見”，強調了信函的意義。 特別是1981年初金大中被判死刑時，艾倫反復傳達了“裏根政府強烈反對執行死刑”的美國立場，對金大中減刑為無期徒刑起到了決定性作用。從當時的民主黨卡特政府到共和黨的裏根政府，雖然出現了政權更叠，但雙方都致力於拯救金大中的運動。有分析指出，考慮到這壹點，華盛頓政界廣泛認識到了“人權律師”出身的文在寅總統對朝鮮人權問題表現出消極態度，使涉朝人權運動也受到打擊。 美國前任高層官員最近強烈批評了韓國統壹部對25個國內“脫北”、涉朝人權團體進行事務檢查、對64個非營利民間團體進行登記條件檢查的行為。他們在信函中表示：“韓國政府的調查是因為這些團體從事與朝鮮人權相關的事情而發生的冷酷威脅”，“聯合國朝鮮人權調查委員會曾為改善朝鮮人權狀況，勸告相關民間團體進行大量支援。我們敦促支持而不是攻擊涉朝人權團體。” 上個月30日，聯合國朝鮮人權特別報告員托馬斯·奧黑亞·金塔納也表明了類似的憂慮。當時他說：“韓國國內的朝鮮人權團體（因政府的措施）感到正在受到威脅。我的建議是停止壹切措施。”

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