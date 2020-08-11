現場壹片矛盾與混亂，但文在寅總統表示“住宅市場趨於穩定”. August. 11, 2020 08:02. . 文在寅總統昨天在首席秘書、助理會議上就最近政府出臺的房地產對策自我評價說：“這是住宅、居住政策的綜合版”，“綜合對策的效果正在慢慢顯現。”也就是說，曾引發過熱現象的住宅市場開始趨於穩定，房價上升勢頭趨於穩定。由於執政黨采取強攻手段處理“房地產三法”和“租賃三法”，到處出現了混亂和抗議，不知是聽了誰的報告，總統對現實的認識令人驚訝。 最近公寓交易價格上升幅度趨緩是事實。8月第壹周首都圈公寓交易價格上升了0.12%，與前壹周持平。雖然與6月底的0.22%相比有所放緩，但依然呈上升趨勢。但是全租和月租市場變得更加不安。全租價上漲率為0.17%，連續58周呈上升趨勢。在市場上，全租房屋已不見蹤影，新入住首爾的公寓園區，月租比重超過了52%。 文在寅表示：“雖然通過此次對策提高了擁有稅負擔，但與其他發達國家相比，仍處於較低水平。”拿擁有稅與不動產價格對比的擁有稅實效稅率，去年韓國是0.17%，是經濟合作與發展組織平均0.37%的壹半。但是，即使增加稅金，實效稅率也很低，這不是因為稅金太少，而是因為文在寅政府執政以來房價急速上漲。雖然他們只擁有壹套生活的房子，但由於房價上漲和稅率上調，壹年之內稅金上漲了40%以上，這很難看作是正常的稅政。首都圈壹套住宅擁有者也因稅金暴漲而飽受痛苦，不能因為平均實效稅率低就誤判現實。 政府的房地產政策同時出臺，有房子的人在擔心稅金，無住宅者在擔心房價，甚至出現了所有國民患上“房地產憤怒綜合癥”的說法。上周末，在暴雨中，首爾蘆原區和汝矣島等地接連發生了房地產相關示威。政府宣布為新宅地開發地區的泰陵高爾夫球場和京畿道果川市等地，人們以綠地破壞和交通堵塞為由提出了抗議。就公共重建等問題，中央政府與首爾市政府發出不和諧音，而且因反復無常的修補政策，租賃事業者也提出了強烈抗議。從文在寅總統開始，沒有正視現實，而是樂觀看待政策結果，予以強行推進，這令人擔憂會不會引發更大的問題。

한국어