烏雲之島. August. 11, 2020 07:51. . 1943年12月26日，美國海軍第壹師團登上了新不列顛島。該島位於新幾內亞東側，是壹個長長的小島，東端是日軍航空隊的基地，著名的拉包爾要塞。美軍從島的對面格洛斯特角登陸。得益於此，雖然抵抗力較小，但要想到達拉包爾，必須穿過像彎曲的香腸壹樣的島嶼。 雖然當時也有周遊世界的遊客，但大多數青年並不了解外面的世界。投入太平洋戰線的美軍士兵所了解的南太平洋叢林中充滿了椰子樹和清香的熱帶水果，是以碧藍的大海為背景的原住民小姐跳呼啦舞的地方。 但他們面對的南太平洋的自然環境完全不同。不是以其他水平，而是以聞所未聞的地形和氣候迎接了他們。充滿死亡陷阱的惡臭叢林、泥濘、降雨、螞蟥、蟲子、傳染病等惡劣條件是所有島嶼的共同特征，但每個島嶼中都有壹種更為特別或更為毒辣。 新不列顛島的能耐是雨。這個島是烏雲的島。傾盆大雨幾乎終年在下。據悉，登陸壹個月後，登陸部隊隊員們首次看到了太陽。他們急忙翻開濕衣服和毯子，敵機隨即襲擊了他們。 雨使泥濘成為泥沼，叢林更加茂盛。日常用品都發黴，連人的皮膚都很難支撐。士兵們的必需品是吊床。濕漉漉的土地上，根本無處安身。士兵們每晚都為占據捆紮吊床的好樹而爭吵。但有時那棵好樹會因雨水弱化的地基而整個倒下，蓋住士兵。不是要找到粗壯的樹，而是要找到不倒的樹。 半個世紀前只有在南太平洋的故事中才能看到的場面，如今已大步向我們走來。雖然經歷過梅雨季節整整壹周的降雨，但經歷壹周的暴雨還是頭壹次。20年前就有人對氣候變化提出了警告。人類雖然不能完全防範天災人禍，但不應該忽視或以政治理由回避。

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