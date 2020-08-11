想去華金•索羅拉畫中的大海. August. 11, 2020 07:53. by 孫宅均 sohn@donga.com. 現在，提起去大海旅行或海邊玩水，需要謹慎對待。上周出版的《大海，海邊：華金-索羅拉所畫的大海的生活和風景》(HB Press)畫集，通過渾濁的雨水勾勒出藍色大海的平靜記憶。 西班牙畫家華金•索羅拉(Joaquín Sorolla y Bastida•1863∼1923年)出生於東部沿海城市巴倫西亞，他幾乎總是停留在海邊，將那裏的風光和人物畫在畫幅上。他拿著畫具和油畫布來到海邊，快速地記錄著眼前所看到的形象。 索羅拉留下的作品表面顏料中混雜著被海風吹來的沙粒。從照片中可以看到他用繩子固定著巨大的畫布，戴著帽子站在沙灘上忙碌地動筆的樣子。 20世紀初，他在首都馬德裏獲得了巨大的人氣和名聲，但從1912年開始的7年裏，他致力於完成美國委托的大型作品，結果失去了健康。受腦中風折磨而死亡後被遺忘，以2009年西班牙普拉多美術館回顧展的成功為契機，在德國慕尼黑、英國倫敦接連舉辦了企劃展，最近再次引起關註。 這本書中包括描繪在沙灘散步的他的妻子和大女兒的《海邊散步》(1909年)、描寫露出被水浸濕的閃閃發光的赤身裸體熱衷於玩水的孩子們的《海邊少年們》(1909年)、描述波濤洶湧的大海風景的《聖塞巴斯蒂安的防波堤》(1909年)等60多幅作品。 在各種社會矛盾加上水災的情況下，觀看描繪寧靜和平的外國海邊耀眼的陽光的畫是否是不合時宜的行為？索羅拉活躍的工作時期是西班牙在菲律賓等地與美國展開的戰爭中慘敗，整個國家陷入憂郁的停滯期的時候。也許只要有空就離開馬德裏回到故鄉海邊的畫家就想在那兒尋找恢復生活能量的希望。

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