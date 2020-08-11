人口大國防疫漏洞百出，美國巴西印度三國確診病例占世界確診病例壹半. August. 11, 2020 07:51. by 巴黎=常駐記者 金允鐘、紐約=常駐記者 柳在東、東京=常駐記者 朴亨俊 zozo@donga.com、lovesong@donga.com、jarrett@donga.com. 10日，全世界新冠確診病例累計突破2000萬名。這距離去年12月31日中國向世界衛生組織報告“發生了不明肺炎”之後7個多月。 截至統計網站“世界實時統計”當天下午3時數據，全球累計確診患者和死亡者分別為2002.6186萬人和73.4020萬人。從報告首例確診患者至今年6月28日累計確診突破1000萬名為止，大約經歷了180天，但此後43天確診患者就增加了1000萬名，增加趨勢非常迅猛。 特別是，排名前三位的感染國，各擁有3.3億、2.1億、14億人口的人口大國——美國、巴西、印度的新冠疫情仍未平息，因此有分析認為，這導致了總體確診患者的激增。這三個國家合計確診患者就超過了1000萬名。再加上俄羅斯和南非，前5個國家的確診患者占全體的59.4%。排名靠前的感染國都經歷了最高領導人應對新冠疫情失敗、脆弱的醫療體系和巨大的貧富差距、缺乏對個人防疫的市民認識等問題。 當天，美國累計確診患者為519.9444萬人，超過了世界總確診人數的四分之壹。事態初期，紐約、新澤西等人口密集的東北部主要州新冠疫情非常猖獗，但是迎來夏天，休養地較多的佛羅裏達、得克薩斯、加利福尼亞等南部地區患者層出不窮。 美國特朗普政府至今尚未對從海外入境的入境者進行檢測或篩選。別說是自我隔離，連發熱檢查都沒有實施，診斷檢查也最多需要兩周時間等等，漏洞百出的防疫政策招致了批評。戴口罩的方針也來回不定，助長了國民們的混亂。有分析認為，特朗普政府為贏得11月大選而強行提前實現經濟正常化、重視自由的美國人特有的個人主義傾向、拒絕勸告和指示的文化等都產生了影響。 巴西和印度的低收入層人口比重較大，而且各地區醫療兩極化現象嚴重，因此很有可能造成更大的損失。有人指出，考慮到比發達國家更低的統計可信度，這些國家的實際確診患者遠超統計。 在亞洲，日本的擴散趨勢非同尋常。在發布緊急事態的4月，每天發生300∼700人的感染者，但從7月底開始超過了1000人，最近連日來新增確診患者超過1500人，累計確診者接近5萬人。盡管如此，日本政府仍然對再次發布緊急事態令持消極態度。有人指出，飽受支持率下滑之苦的安倍晉三首相因擔心再次下滑而消極應對再次發布緊急事態。安倍9日聲稱：“考慮到宣布緊急事態對就業和生活造成的影響，應該盡可能避免再次宣布。” 歐洲暴發第二次擴散的可能性也越來越大。最近，在法國、意大利等地，自5月份經濟正常化以後，每天新增確診患者數不斷刷新最高值。對此，愛爾蘭、英國的北愛爾蘭和蘇格蘭等陸續實施了禁止多人聚會等的重新封鎖令。

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