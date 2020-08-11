韓國軍方強烈暗示將把今後建造的3艘4000噸級潛艇“開發為核動力潛艇”. August. 11, 2020 07:52. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方10日公布了總投入300.7萬億韓元國防預算的《2021∼2025年國防中期計劃》，強烈暗示將把今後建造的3艘4000噸級潛艇開發成核動力潛艇。核動力潛艇被認為是應對朝鮮核和導彈威脅、牽制周邊國家的核心戰略武器。 目前，韓國軍方正在推進截至21世紀30年代初將9艘3000∼4000噸級潛艇戰鬥力化的事業。1號艦（島山安昌號艦）將於2018年下水，2022年投入實戰部署。1∼6號艦是常規動力推進（柴油發動機及燃料電池），但7∼9號艦（4000噸級）的推進方式尚未確定。 軍方相關人士在當天的通氣會上被記者問到“4000噸級潛艇是否有核動力的可能性”時回答說：“現階段不適合提及。在適當的時候，會有機會跟妳說。”這為以核動力方式建造7∼9號艦留下了余地。對此，有觀測認為，軍方也許事實上已經制定了把4000噸級潛艇打造為核潛艇的方案。 此前，青瓦臺國家安保室第二次長金鉉宗也在上個月宣布以允許開發固體燃料推進器為主要內容的《韓美導彈方針》修正後的電視采訪中提到：“新壹代潛艇將是搭載使用核燃料發動機的潛水艇。”他同時強調，“韓美原子能協定》和核動力潛艇是兩碼事，完全沒有關聯性。”這壹表態再次確認了文在寅總統在大選公約提出引進核潛艇的意誌。軍方內外有人分析說，這表明了現政府任期（2022年5月）內正式開發核動力潛艇的想法。 評價認為，韓國具備開發核動力潛艇的技術條件。因為韓國不僅擁有與德國同等的世界最高水平的潛艇設計建造技術，還擁有制造3000∼4000噸級潛艇用小型核反應堆的能力。只要下決心，預計六七年內就可以使相當於法國巴拉庫達級（4700噸）的核動力潛艇實現戰鬥力化。韓國軍方人士表示：“只要（在確保用於核潛艇的低濃縮鈾等問題上）得到美國的支持，核動力潛艇的開發就會壹日千裏。” 核動力潛艇的戰略必要性也越來越大。朝鮮即將實現裝備多枚潛射彈道導彈的新型潛艇（3000噸）的戰鬥力化，中國、俄羅斯也陸續部署新型核潛艇，在這種情況下，韓國也應該具備“相應的戰鬥力”。軍方消息人士表示：“在隱秘性和攻擊力方面，核動力潛艇壓倒常規潛艇，是牽制朝鮮和周邊國家的戰鬥力。” 軍方當天還正式宣布將引進輕型航母。搭載10多架垂直起降戰鬥機（F-35B隱形飛機為有力選項）的3萬噸級輕型航母計劃從明年開始著手建設，並於21世紀30年代初投入使用。輕型航母是保護韓半島附近海域和遠海海上通道的海上機動部隊指揮艦。另外，韓國還將正式推進開發可防禦朝鮮遠程炮威脅的“韓國型鐵穹”和監視朝鮮及周邊國家的超小型偵察衛星（2025年以後）。軍方的方案中還包括了2026年以後將攔截朝鮮彈道導彈的導彈擴充到現在的3倍左右的內容。 此外，韓國軍方解釋說，到2025年為止，士兵月薪將提高到96萬韓元（以兵長為基準），預備軍訓練補償費也將比現在（4.2萬韓元）提高到3倍左右。

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