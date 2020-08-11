現代汽車統一電動汽車品牌為“IONIQ”...明年將首次推出準中型CUV. August. 11, 2020 07:52. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車決定把明年作為真正的殺手鐧推出，目前正在準備中的電動汽車品牌統一為“IONIQ”。迄今為止的電動汽車是將現有的內燃機車輛改裝為電動車的車型，但計劃從明年開始正式推出在電動汽車專用平臺生產的車型。 10日，現代汽車表示，計劃把從明年開始到2024年為止依次上市的專用電動汽車的品牌名稱定為IONIQ。IONIQ是利用電力制造能源的離子(Ion)和意味著現代汽車獨創性的Unique的組合。 現代汽車另設專用電動汽車品牌可以解釋為，在最近的急速增長的電動汽車市場上，要以統一概念的品牌確保主導權。 據5月市場調查機構“彭博社新能源金融”相關數據表示，在全球新轎車中，電動汽車所占比重到2040年將達到58%，有望迅速增長。隨著搶占電動汽車市場的競爭越來越激烈，急需引入電動汽車專用品牌。在全球整車企業中，梅賽德斯奔馳運營著“EQ”，寶馬運營著“i”電動汽車品牌。 現代汽車正在準備的IONIQ車型有：準中型Crossover車(CUV)、中型轎車、大型運動型多功能車(SUV)等3種。首款車型是將於明年以概念車“45”為原型推出的準中型CUV。2022年計劃推出以“Prophecy”概念車為基礎的中型轎車，2024年計劃推出大型SUV車型。 IONIQ品牌還引入了Alphameric(字母與數字符號構成的)新車名系統，即，“IONIQ”與代表車輛尺寸等的數字的組合。德國高級品牌主要使用的該車名系統具有文字和數字相結合、直觀且容易擴散的優點。因此，準中型CUV將命名為“IONIQ 5”、中型轎車為“IONIQ 6”、大型SUV為“IONIQ 7”。但是，現有的IONIQ車名並不包括只適用於專用電動汽車的IONIQ品牌。 IONIQ品牌將通過在燈上使用幾何形態的像素的“Parametric Pixel”展示其固有的設計。另外，新一代電動汽車專用平臺“E-GMP”將首次投入使用，充電時間世界上最短，為20分鐘。公司方面介紹說，充電一次最多可以行駛450公裏以上。同時，還將采用將室內空間最大化，將車輛擴展到超越移動手段可以進行多種活動的“生活空間”的概念。言下之意就是，現代汽車不會只關註電動化技術，而是把焦點放在給顧客帶來新的移動體驗上。 決定與品牌上市一起進行“我說了算(I’m in Charge)”活動的現代汽車作為第一個活動，於上月30日(當地時間)在英國“倫敦眼”進行了將IONIQ的“Q”視覺化的活動。現代汽車顧客經驗本部長(副社長)趙元洪表示：“將以對電動汽車的新視角，為顧客提供以環保生活方式為基礎的先進的電動化體驗。”

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