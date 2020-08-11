馬拉松精英賽落幕，丹尼爾•姜戰勝高寶璟連續兩周奪冠. August. 11, 2020 07:52. by 金正勛記者 hun@donga.com. 兩名海外僑胞的悲喜在最後的18號洞(5桿•515碼)分出了勝負。以1桿之差單獨領先的Lydia•高(韓國名高寶璟•23歲•新西蘭)第二桿打出的球偏向球道右側，之後滾到了高爾夫球車道上。因為可以無罰桿拋球，所以向冠軍發起最後挑戰的機會還是有的。 但此後她接連犯下了周末高爾夫選手經常會犯的失誤。第3桿擊球球沿著鍋蓋果嶺滾下去，落在左側長草中。第4桿擊球很短，擊中果嶺土坡後滾了下來，小球再次掉進了沙坑。 排在第二位的旅美僑胞丹尼爾•姜(韓國名姜孝林•28歲)的擊球也不是很好。第二桿掉進了果嶺左側的沙坑。由於是必須把球打到沙坑外的非常棘手的擊球位置，沙坑擊球未能成功攻上果嶺。但是在第4次擊球時，她把球貼到旗桿旁邊，以平標準桿的成績率先結束了本洞。 對於高寶璟來說，要想將比賽拖入延長賽，必須推進距離球洞約3米遠的柏忌推桿。平時並不難打的這一推桿也稍稍向球洞左側滾去，吞下了雙柏忌。因對方接連失誤而幸運奪冠的丹尼爾•姜沒有歡呼，而是用小心翼翼的動作慶祝了冠軍。 10日，在美國俄亥俄州西爾維尼亞的高地牧場高爾夫俱樂部(標準桿71桿)結束的美國女子職業高爾夫(LPGA)馬拉松精英賽最後第4輪比賽上，丹尼爾•姜抓住6個小鳥球，吞下3個柏忌，打出了低於標準桿3桿共68桿的成績。最終她取得了低於標準桿15桿共269桿的成績，領先高寶璟一桿，連續兩周捧起了冠軍獎杯。本次比賽冠軍獎金為25.5萬美元(約3億韓元)。 丹尼爾•姜在奪冠後也掩飾不住對高寶璟的惋惜之情。她說：“與其說高興，不如說心痛。作為競爭者和朋友，我相信她能克服今天的考驗。” 丹尼爾•姜繼本月初奪得LPGA巡回賽重啟後的首場賽事—續航錦標賽冠軍後，連續兩周獲得了冠軍。這是繼2017年馮珊珊(31歲•中國)之後，時隔3年再次有球員連續兩周在LPGA巡回賽上奪冠。丹尼爾•姜還以賽季獎金56.6280萬美元(約6.7億韓元)位居獎金排名首位。在世界排名中繼高真榮之後一直保持第2位的丹尼爾•姜表示，“雖然成為世界排名第1位的選手並不意味著我會成為其他人，但一直朝著那個目標努力到現在”，表達了自己登鼎世界排名第一的決心。 相反，截止到第3輪，以4桿優勢單獨領先的高寶璟遺憾地失去了時隔2年零4個月再次奪冠的機會。當天一度領先5桿的高寶璟，僅在最後5個洞就丟掉了4桿。高寶璟表示，“神明似乎用自己的方法告訴我，今天不是我的日子。”

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