政策室長、國土部長……必須換掉青瓦臺、內閣的政策失誤負責人. August. 10, 2020 07:51. . 據悉，青瓦臺秘書室即將進行改組。因為總統秘書室長盧英敏和政務、民政、國民溝通、人事、市民社會等5名首席秘書7日壹致表示“對最近的情況承擔綜合責任”，表明了辭職意向。包括秘書室首長在內的首席秘書大舉辭職，這在現政府中尚屬首次。文在寅總統如果本周內做出決定，引領政權後半期的第三期青瓦臺秘書室輪廓有望浮出水面。 盧英敏室長和青瓦臺首席秘書們表明辭意，可能是因為房地產政策失敗而產生的不尋常民心。特別是盧英敏室長和金兆元民政首席秘書等青瓦臺參謀們在多住宅處理過程中表現出的言行，不僅使國民對政府的房地產政策感到失望，還進而成為助長反感的不利因素。人事首席秘書和市民社會首席秘書至今也沒有處理其多套住宅。青瓦臺參謀們在摧毀民眾對政府房地產政策的信賴度上起了推波助瀾的作用。 但是，房地產政策失敗的根本責任，應該由主管長官國土交通部長金賢美和經濟副總理洪楠基負責。協調執政黨、政府、青瓦臺之間政策的政策室長金尚祚和經濟首席秘書李浩承也責任重大。盡管如此，卻沒有聽到他們表明辭意的消息。在現政府上臺後的3年裏，沒有增加供應而是通過限制和“敲打江南”來解決問題時，結果反而引起房價不安，罪魁禍首就是這些政策負責人。 再加上，雖然像軍事行動壹樣出臺了第23次房地產對策，但執政黨所屬議員和地方自治團體長也公開表示反對，暴露出事前政策調整能力不成熟。在這種情況下，如果只更換以多住宅者爭議等為由表明辭意的幾名青瓦臺參謀，將面臨混淆房地產政策失敗本質問題的“小伎倆改組”的批評。 這次改組不能只停留在單純的人事刷新上。要擺脫執著於出租人和承租人等分幫分派的房地產政治方式。如果不從根本上改變政策基調，就采取“意氣相投人事”，那麽國民就不可能回心轉意。不能否認的是，僅依靠176個議席的巨大執政黨腕力的立法暴走加速了民心背離。獨吞國會18個常任委員長和無視最低限度的贊反討論，強行推進房地產法案處理，觸動了民心的臨界點。如果沒有對這些國政運營基調的根本性反省和革新做後盾，青瓦臺秘書室的改組只能是空洞無物的。

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