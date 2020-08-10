“乘坐公共交通工具時，戴口罩是義務”. August. 10, 2020 07:51. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. “太寬松了。” 日本服裝品牌優衣庫的創始人、迅銷公司總裁柳井正（71歲，照片）批評了日本首相安倍晉三。他在8日接受日本《每日新聞》采訪時稱，日本國內新冠疫情再次擴散，每天新增確診病例1400至1500例，但“政府卻只是讓他們呆在家裏。好象希望和臺風壹樣過去”，對首相缺乏領導能力進行了嚴厲批評。 柳井會長還特別在全球化相距遙遠的現政府的形象是最大的問題。他強調：“不僅要和韓國等周邊國家，也要和美國等開展合作。”他直言不諱地說，日本政府采取了使用口罩等基本防疫裝備以及無條件只在日本國內采購的閉關鎖國政策，“目前日本缺乏世界性視野的狀態是最糟糕的”。 雖然獲得諾貝爾生理醫學獎的京都大學教授山中伸彌等醫療專家曾公開發言稱“應該向韓國低頭，獲取新冠疫情的信息”，但安倍政權並沒有表現出與韓國攜手的想法。對於韓國試圖進行的“免下車”確診檢測，也壹直持冷嘲熱諷的態度。但與中央政府不同，部分日本地方自治團體引進了該制度，形成了鮮明的對比。 柳井會長批評安倍政權為了搞活經濟強行推進有可能助長疫情再次擴散的國內觀光獎勵事業“去旅行”。他擔心地說：“內閣成員都在看首相官邸的眼色行事。”他在去年10月的采訪中也說了同樣的話，指責了部長們的無能。柳井會長雖然和安倍首相壹樣都是山口縣出身，但卻公開批評了現政府。當時，他還就日本政府的出口限制措施批判道，“像要打架壹樣撲向韓國，這很奇怪”。 安倍首相的壹位身邊人士最近對記者說，“不得不稱贊韓國的防疫系統”，對韓日之間未能達成防疫合作感到遺憾。 包括出售日本強征企業資產、是否通報終結《韓日軍事情報保護協定》等，韓日關系雖然仍看不到出路，但日本國內仍然出現了要求必須克服這些問題的呼聲。《日本經濟新聞》9日發表社論，主張通過最近在日本大受歡迎的韓流電視劇《愛的迫降》尋找韓日外交的解決方法。就像觀眾們看著電視劇中的朝鮮居民感到親切壹樣，韓日兩國不要太在意名分，要冷靜地看待對方，尋找改善關系的解決方法。 從每日感染人數超過1500人仍無法拿出根本對策的現狀來看，日本國內的“嫌韓”是不是正在毀掉日本而不是韓國呢？

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