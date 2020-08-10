美歐新增新冠確診病例暴增，人們擔憂第二次大流行. August. 10, 2020 07:52. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 在美國和歐洲，感染新冠病毒的確診者劇增，人們越來越擔心會發生第二次大流行。 據國際統計網站“世界實時統計”透露，截至當地時間8日，美國累計確診患者突破500萬例。自上個月23日突破400萬例以後，僅16天時間就增加了100萬例。累計死亡人數也超過了16萬人。《紐約時報》報道說：“最近壹周裏，日均新冠死亡者達到1000名，大大多於壹個月前的500多名”，“以放松封鎖措施的地區為中心，死亡人數正在劇增。” 據路透社報道，法國首都巴黎市計劃從10日開始在室外義務化戴口罩。前壹天，法國的新增新冠確診患者為2288人，創下了自放松封鎖措施以來的最高值。這壹新的措施不僅適用於成年人，而且適用於11歲以上的兒童。特別是，如果在塞納河畔等人群聚集的場所不戴口罩，將受到當局的處置。意大利7日新增確診患者也超過550人，創下了自5月28日（594人）之後兩個多月來的最高值。 這種情況下，三分之壹的美國人表示，即使新冠疫苗免費，也不會接種。據政治媒體“Axios”透露，民意調查公司蓋洛普從上個月20日到本月2日對7632名美國人進行了調查，結果顯示，35%的人擔心疫苗的安全性，表示“不會接受得到美國食品藥品監督管理局認可的疫苗接種”。蓋洛普提及1954年開發小兒麻痹疫苗時人們也不願意接種的事例，指出“保健當局有必要讓人們接受新冠疫苗的效果”。 在美國中部俄亥俄州，圍繞州長的新冠病毒檢測結果產生了爭議。共和黨籍的州長麥克•德瓦恩當初在新冠檢測中被判定為陽性，但在之後進行的三次檢測中都被判定為陰性。美聯社報道說，這種相反的結果有可能對不信任保健當局的方針和醫療統計的人造成更大的不信任。

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