“470件首爾未來遺產”相關故事，裝在60秒內的視頻裏吧. August. 10, 2020 07:52. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 首爾市9日表示，將舉辦包含470個未來遺產故事的“首爾未來遺產Clip影像征集展”。未來遺產是指沒有登記為文化遺產的首爾近•現代文化遺產中，有價值傳給下一代的有•無形遺產。 從10日開始到下個月11日為止，制作與未來遺產相關的60秒以內的視頻，並提交參加申請書和負責人郵件(yey@rmsoft.co.kr)。影像作品的主題“首爾未來遺產”可以在網站(futureheritage.seoul.go.kr)上找到。每人最多可以出3部作品，必須是本人親自創作的。獲獎者只有一人一部作品。 13部獲獎作品將於下月23日公布，並支付相當於200萬韓元的文化商品券。獲獎作品將在10月份在漢江公園、首爾廣場等地舉行的遊擊放映會上播出，並通過社交網絡服務(SNS)宣傳未來遺產。 首爾市文化政策課長金京卓(音)表示：“首爾未來遺產是連接過去和未來的100年之後的寶物。可以重溫市民對未來遺產的回憶和故事。”

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