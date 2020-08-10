現代汽車-SK為支援抗洪救災和災民各捐贈20億韓元善款. August. 10, 2020 07:52. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團和SK集團9日表示，為支援抗洪救災和災民，將向“希望橋”全國災害救助協會各捐贈20億韓元。LG也向社會福利共同募捐會捐贈了20億韓元。 他們正在各自的事業領域展開相應的救災活動。上個月末，現代汽車集團組織幹部員工緊急支援團，向受災地區災民支援了礦泉水和方便面等基本生活必需品，並緊急向受災現場派遣了2輛每天平均可以洗滌和烘幹1000公斤要洗衣物的洗衣救助車，正在開展被汙染的衣服和被褥等的洗滌服務。現代•起亞汽車也派出了維修人員，對浸水及水災車輛免費檢查引擎和變速器等主要零件。如果現場維修不順利，可到直營及公認維修中心以最高50%的折扣支付維修費用。 SK集團緊急投入SK電訊和SK寬帶用於修理浸水智能手機的車輛，並免費支援避難所內的WiFi及網絡電視(IPTV)。SK租賃車公司以特別災難地區內的車輛浸水脆弱階層受害者為對象，將部分車型租賃車優惠50%以上出租。SK集團的社會性企業“幸福便當”向小規模保育設施兒童、青少年提供幸福便當，直到設施正常化為止。 LG電子在暴雨受災特別嚴重的大田地區設置了服務據點，正在進行浸水家電無償修理。LG生活健康公司也與可口可樂公司一起向忠南道捐贈了6000套牙膏、洗發乳、洗滌劑等生活用品和8600多瓶礦泉水等。

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