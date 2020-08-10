特朗普：“如果成功連任，將與朝鮮迅速進行談判”. August. 10, 2020 07:52. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、東京=常駐記者 朴亨俊 lightee@donga.com. 美國總統特朗普當地時間7日表示，如果再次當選，將迅速與朝鮮進行談判。有評價認為，特朗普雖然表現出壹旦連任第二屆政府將重新與朝鮮進行無核化談判的意誌，但隨著他把談判時間推遲到大選之後，壹度被提及的“10月驚喜”實際上已化為泡影。 特朗普當天在新澤西州貝德明斯特的個人高爾夫度假村舉行的記者會上，在回答有關俄羅斯和中國介入美國大選的可能性時提到了朝鮮，他說：“如果我們（在大選中）獲勝，將很快與伊朗談判，並將非常迅速地與朝鮮進行談判。”他重申以前的主張稱，“如果2016年大選中我沒有獲勝，現在的美國或許正在與朝鮮進行現在才能結束的嚴重戰爭”。他還說：“事實上，我們和朝鮮有著良好的關系，這在前任政府中是絕對不可能的。” 特朗普5日在接受福克斯新聞臺采訪時也表示，“如果不是大選，朝鮮、伊朗和中國等國家都會出現在談判桌上”，承認自己能否連任成為談判的主要變數。他似乎試圖通過持續發出這樣的對話信息，來阻止朝鮮等敵對國家在大選前發動挑釁並管理情況。 特朗普壹直把朝美無核化談判及兩次首腦會談作為主要外交安保政績來炫耀。對此，前總統國家安全事務助理約翰•博爾頓和部分美國外交安全專家預測稱，“（特朗普）總統可能計劃在11月大選之前的10月左右試圖與朝鮮進行談判，以此作為大選的驚喜籌碼”。但是，從本月24日開始舉行執政黨共和黨全黨大會，從9月開始舉行3次兩黨候選人電視討論，再加上美國新冠疫情不會輕易平息，有觀測認為，實際上舉行第三次朝美首腦會談是不可能的。 不過，在朝美談判的膠著狀態中，美國仍在為把朝鮮拉到談判桌前不斷努力。日本共同社9日報道說：“美國政府正在尋求與朝鮮建立聯絡事務所。”根據這壹方案，美國政府相關人士常駐平壤，朝鮮相關人士常駐華盛頓，成為連接沒有國交的雙方，實際上履行大使館的作用。共同社分析稱，“美國的意圖是想增加（朝美）當局者間的接觸，並將會談連接到首腦會談上，檢驗朝鮮的無核化情況”。 據悉，韓國政府對此持慎重立場。壹名外交負責官員說：“美國帶著（重啟對話）的意誌，向朝鮮提議設立聯絡事務所，這種說法並不具有可信性。”這名官員同時表示：“雖然上個月初美國副國務卿史蒂芬•比根訪韓、朝鮮發表了金與正談話，但朝美之間仍處於原地踏步狀態。”

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