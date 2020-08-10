按照許文會主教練的預言前行…巨人“進擊的8月”. August. 10, 2020 07:52. by 黃奎引 kini@donga.com. 真是個“進擊的巨人”。這就是進入8月以來取得5勝1平不敗成績的職業棒球樂天隊的故事。 樂天隊從6月12日到7月5日止，戰績為7勝12負（勝率0.368），排名從第5位下滑到第8位。成旼奎團長和許文會主教練之間甚至出現了不和傳聞。 所有人都球隊出現了危機，但許主教練卻說：“8月才是真正的開始。我認為，到時候我們球隊會奮起直追的。”到了8月，樂天隊開始重新振作起來。 在9日比賽因暴雨被取消之前，樂天隊以38勝35負(勝率0.521)與KT隊一起排在並列第6位。雖然目前排名在中遊，但與排在第3位的鬥山隊只相差3.5場，因此，只要保持目前的上升勢頭，排名隨時都有可能發生變化。 進入8月，樂天隊表現良好的原因之一就是防守。樂天隊在進入8月後進行的6場比賽中，凡打處理率(DER)為73.6%，位居聯賽首位。這意味著對方擊球手擊打的界內擊球中73.6%被處理為出局。從賽季整體記錄來看，樂天隊的凡打處理率為69.1%，排在領頭羊NC隊(69.8%)之後，是聯賽防守第二好的球隊。 僅在去年，樂天隊還是聯賽中凡打處理率最差(66.0%)的球隊。改變樂天隊的主人公當然是外援遊擊手馬查多(28歲)。馬查多不僅是美職棒小聯盟的選手，在美國職業棒球大聯盟中也是公認的防守專家。去年樂天隊宣布與馬查多簽約後，就有球迷表示不滿說：“為什麽又引進防守型外援了呢？”對引進馬查多感到不滿的球迷的反應，反而證明了他優秀的防守能力。 從最近的成績來看，不能只評價馬查多為“防守型”。在7月1日以後的28場比賽中，馬查多創下了OPS(出壘率+長打率) 0.944的記錄。7月被選為月最佳球員(MVP)的鬥山隊的許敬民在同一期間創下的OPS記錄為0.943。在防守方面，他在球隊內野布下“網兜”的同時，他手中的球棒也取得了月最佳MVP級別的成績。 馬查多說：“上月6日，在美國的妻子和兒女來到韓國。從那時開始感覺球棒與自己非常和諧。歸根到底，如果是自己一個人，總是會想起在比賽中失誤的事情，很難好好休息。但是家人回來後，身心都處於放松的狀態，可以好好準備下一場比賽了。”

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