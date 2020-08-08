不通政府強行推進上命下達式醫大擴招，導致醫生罷工. August. 08, 2020 07:37. . 為了反對政府提出的醫大擴招方案，昨天壹天全國16000多名專業人員中80%的人進行了罷工。在醫療現場，患者的等待時間變長，部分患者白跑壹趟等，遭受了諸多不便。14日，以全國執業醫生為中心的大韓醫生協會將展開總罷工，因此本來就因新冠疫情而超負荷的醫療戰線亮起了紅燈。醫生集體休診是自2000年醫藥分業事件以後20年來的第壹次。 政府上個月23日提出的從2022學年度開始增加醫科大學入學名額、在10年內增加培養4000名醫生的方案，引起了醫療界的強烈抗議。他們主張，這會導致醫療人力過剩，降低醫生的質量。但是醫生們盲目地反對擴大醫大定員，很難具有說服力。去年，首爾每1000名人口中有3.12名醫生，接近經合組織成員國的平均值（3.5名），但是到了慶北（1.38名）、忠南（1.5名）等地區，醫療人力差距嚴重。在診療科目上，也有很多醫生嚴重不足的領域。如果盲目反對增加外科等必需領域的醫科大學的招生名額，很難得到國民的理解。更何況，在新冠保健危機狀況下，以國民健康為賭註的集體行動很難在時機上得到名分，很有可能被認為是“飯碗之爭”。 但是，在批評醫生們的行為是集體利己主義之前，不得不指出政府工作方式存在的問題。此次醫大擴招案也是在議事決定過程中，在沒有與當事人或專家充分協商和準備過程的情況下單方面發表的。醫療界爆發的“聽證會壹次也沒有……”這種不滿說明了情況。在抗疫現場獻身的醫生們也許會對這種推進方式感到背叛感。因為說要罷工，所以現在才說“對話吧”並敦促自制，這種態度很難說服對方。 醫療傳達體系或健康保險體系等課題是醫療界和政府腦袋碰在壹起絞盡腦汁也很難解決的難題。因醫療界的反對而推遲引入的非面對面診療（遠程診療）問題也亟待解決。醫生團體和政府都應把“為了國民的健康，什麽才是最佳選擇”放在首位，即使需要時間也要找出合理的對策。

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