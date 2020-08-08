非洲綠色萬裏長城. August. 08, 2020 07:39. . “極端的高溫、沙漠化和大饑荒、令海洋死亡的海水溫度上升、已經成為日常化的大型山火、日益嚴重的大氣汙染、多發性大流行的發生、崩潰的經濟，現在災難已經成為了日常生活。”大衛•沃勒斯•韋爾斯的書《2050無法居住地區》中出現的內容將給人們帶來巨大的沖擊。 世界紛爭最多的地區，因幹旱發生最多難民、因糧食不足很多居民處於饑荒的地區，就是非洲撒哈拉沙漠南側的薩赫勒地區。北部的撒哈拉沙漠因氣候變化每年向南擴張，森林逐漸消失，沙漠化正在發展。“在臨近撒哈拉沙漠的阿爾及利亞，森林面積還不到國土面積的1%，國土面積50%曾是森林的埃塞俄比亞，現在只剩下2.5%面積的森林。”正如聯合國環境規劃署發表的壹樣，沙漠化越來越嚴重，聯合國下屬的世界糧農組織預測，薩赫勒地區的2000萬名居民面臨著饑餓。 對此，非洲聯盟2007年提出了新的構想，要建設橫跨非洲11個國家的超大型森林，恢復因氣候變化和持續的沙漠化而荒廢的撒哈拉沙漠南側地區。被稱為“撒哈拉&撒赫勒倡議”的該項目有埃塞俄比亞、馬裏等20多個非洲國家參與。從非洲西端的塞內加爾到東端的吉布提，將建造寬15公裏、長7775公裏的巨大森林屏障。它比中國的萬裏長城還要長1300公裏，所以也被稱為“非洲的萬裏長城”。世界銀行等眾多合作夥伴機關支援了約48000億韓元資金，項目已經啟動。 他們的目標是建造樹木屏障，穩定土壤，恢復氣候。如果阻止撒哈拉沙漠的南進，綠色屏障周圍就能生長糧食作物。他們讓居民大舉參與項目。因為不僅是植樹，管理也很重要。聯合國表示，通過該項目，到2030年為止，將恢復1億公頃的荒廢土地，除去大氣中的2.5億噸碳，同時至少可以創造35萬個農村工作崗位。世界糧食機構表示，實際上隨著許多國家荒廢的土地得到恢復，尼日爾每年僅糧食產量就達50萬噸，這是250萬人份的糧食。因氣候難民不得不離開的薩赫勒地區居民壹旦定居，就能對經濟、政治穩定做出貢獻。 看到非洲萬裏長城的印度政府也表示要設置綠色屏障。在首都新德裏西側設置長1400公裏的“綠色屏障”，阻止塔爾沙漠南進。氣候變化之壹的沙漠化目前對於許多國家來說是生存問題。他們為了解決這壹問題所付出的努力，從反面證明了氣候變化的嚴重性。現在沒有時間猶豫了。現在是應該共同參與阻止氣候變化的時候了。

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