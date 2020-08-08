美國向韓國示意“不要終結軍情保護協定”，稱協定“對美國也很重要”. August. 08, 2020 07:38. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在韓日關系圍繞日本強征企業的資產出售等問題日趨惡化的情況下，美國國務院就《韓日軍事情報保護協定》強調，“它對美國的安全利益也很重要。”分析認為，這壹表態是在向表示“隨時可以終止軍情保護協定”的韓國政府施壓，要求維持這壹協定。 美國國務院發言人室相關人士當地時間6日對“美國之音”節目中就軍情保護協定表示：“韓日迅速有效地共享軍事情報的力量，不僅對韓日安保利益，對美國的安保利益也非常重要，對更廣闊地區的穩定也非常重要。”他表示：“美國堅信，國防和安保問題應該繼續與韓日關系的其他領域分離。” 韓國政府壹相關負責人表示：“4日外交部發言人表示，可以終止軍情協定，是在提醒某些人，韓國有軍情協定這張牌。是否要打出這張牌，還要看韓日關系的最終走向”，“要真正結束軍情協定並不容易。”

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