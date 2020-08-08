新冠疫情讓蔥泡菜-焦糖咖啡上升到搜索前沿. August. 08, 2020 07:38. by 田彩恩記者•申智桓記者 chan2@donga.com,jhshin93@donga.com. “母親經常累得筋疲力盡地(變成蔥泡菜)睡著了。因為全家人一直呆在家裏….” 大學生朴彩妍(化名•21歲)因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而開設網絡課程後，在家中度過了第一學期。她說，6個月來每天都過著像周末一樣(忙碌)的母親真的很可憐。朴某的父親在家辦公，弟弟在讀高中也在網上開學，因此朴某一家都在家裏生活。雖然家人之間會互相扶持幫助，但是維持生計的母親一天比一天精疲力盡。母親抱怨說：“增加了3個人，家務活卻增加了5倍以上。” 大數據分析機構“生活變化觀測所”對2020年1~6月“意義變化最大的關鍵詞”進行統計的結果顯示，排名靠前的是“蔥泡菜”。當然，蔥泡菜不僅意味著吃的東西，還表示身體累得筋疲力盡的樣子，因此，很難認為其意義發生了改變。研究組解釋說：“相關關鍵詞發生了翻天覆地的變化。” 大數據中，蔥泡菜在1、2月份為止還和“美食店”等食物相關聯。但是，從新冠疫情愈演愈烈的3月開始，蔥泡菜就突然與“媽媽”“新冠病毒”等詞語一起被提及。研究組分析稱，隨著在家中停留的家庭增加，家務大幅增長的主婦們和“變成蔥泡菜”這一慣用表達聯系在一起。 在“後新冠肺炎”時代，也有在大數據中以不同的意義受到關註的單詞。它就是“焦糖”。原來焦糖是在大街上往葡萄糖團裏放入蘇打水進行銷售的不良食品的代名詞。最近，著眼於此，將咖啡粉、糖、牛奶等混合制成的甜甜的咖啡與過去的焦糖味道相似，“焦糖咖啡”正大受歡迎。 但是，焦糖咖啡和新冠病毒有什麽關系呢？ 據研究組透露，自3月份以後，實行高強度的保持社交距離防疫方針後，在大數據中，焦糖的提及量比平時增加了500倍以上。在喝焦糖咖啡之前，甚至有人開玩笑說“要攪4000次才勉強能喝上一杯”，在制作上花費了不少心思。因為新冠疫情在家待的時間變長，人們反而陷入了“可以打發時間”的低效率咖啡制作中。 實際上，幫助疲憊不堪的朴某的母親的正是焦糖。偶然在社交媒體上看到“制作焦糖咖啡”視頻後，她為平時喜歡咖啡的母親訂購了焦糖咖啡制作套裝。每天晚上，家人聚在一起攪拌打泡器，在屋裏傳出了笑聲。 生活變化觀測所表示，“新冠疫情使人們認為重要的價值也發生了變化。”例如，從與“重要”相連接的關鍵詞“○○力”排名來看，2017年至2019年僅排在第5、6位的“免疫力”超過2020年一直保持第一、二位的“能力”和“實力”占據首位。 在與“家”相關的感情中，新冠疫情之前排在第35位的“悶悶不樂”隨著新冠疫情的到來急劇上升到了第1位。與“在線”相結合的單詞的排名也發生了變化。與新冠疫情擴散之前主要搜索“銷售”“遊戲”“購物商城”等相比，2月以後則主要提及“開學”“上課”“禮拜”等。

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