“科學怪人”德尚博的非凡怪力，身體直接壓斷一號木球桿. August. 08, 2020 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. 在7號洞(4桿)，隨著爽快的開球聲，球飛出了296碼(約271米)。在確認滑向平坦球道右側障礙區的球後，布賴森•德尚博(27歲•美國)為撿起放在地上的球TEE(在發球臺開球時用來把球架高的專用工具)，用一號木撐住草坪，低下了身。剎那間，“哢嚓”的一聲，桿身和桿頭的連接部分斷裂了。拿著沒有桿頭的桿身，德尚博難掩荒唐的表情。 7日，在美國舊金山TPC哈丁公園(標準桿70桿)舉行的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽本賽季首場大滿貫賽事PGA錦標賽第1輪比賽上，德尚博成為焦點人物。因為借助本賽季的塊頭變大，成為“怪力長打者”的他在比賽中表現出了足以折斷開球桿的力量。 本賽季巡回賽平均開球飛行距離排名第一(324.4碼•約297米)的德尚博偶爾能打出400碼(約366米)以上的開球，以壓倒性的飛行距離著稱。身高185厘米的德尚博在本賽季之前將體重從90公斤增加到110公斤，共增加了約20公斤，一直致力於增加體重。為此，每天早餐要吃4個雞蛋和5塊培根，吃吐司，喝6份蛋白質飲料等，最多每天要攝取5000~6000卡的食物，增加體重。就連曾在美國橄欖球聯賽(NFL)丹佛野馬隊等俱樂部工作的他的訓練師格雷格•羅斯科普夫也驚訝地表示，“在過去的6個月裏，從未見過像他一樣的運動員的變化。” 當然，當天德尚博的一號木球桿破損是因為無法支撐其體重，還是因為開球的原因，沒有公開。但球速超過200英裏，很有可能積累了強而快的揮桿沖擊力。賽後德尚博說：“太有意思了。這支一號木球桿我用了1年以上。感覺總有一天會折斷。” 雖然高爾夫規則規定在同一輪比賽中不能更換受損的球桿，但適用於“在同一輪比賽中球桿因運動員或球童的原因折斷或嚴重受損時，可以將受損的球桿更換為其他球桿”的特定規制(型號G-9)。懸著的心放下來的德尚博在相關人士的幫助下，用自己車上的一號木打完了剩余比賽。 德尚博本輪抓下5支小鳥球，吞下3個柏忌，打出了低於標準桿2桿共68桿的成績，與泰格•伍茲(美國)等選手並列排在第20位。傑森•戴伊(澳大利亞)和布蘭登•托德(美國)並列排在首位(低於標準桿5桿)。向大賽3連冠發起挑戰的布魯克斯•科普卡(美國)以低於標準桿4桿的成績，向衛冕邁出了第一步。金柱亨打出平標準桿的成績，與姜成訓、羅裏•麥克羅伊等選手一起並列排在第48位。

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