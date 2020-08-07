鍥而不舍地種“蘋果樹”. August. 07, 2020 07:42. . 如果學生們想要進行冒險的實驗，往往會得到“那可能嗎”的答案。即使已經開始，也很容易放棄。只是花費時間和努力，如果堅持不懈地去做，在路上找到答案的情況更多，只能可惜了。 1867年儒勒•凡爾納發表了科學小說《從地球到月亮》。這部小說講述了人類在炮彈中乘坐前往月球的大膽想象力。100年後的1969年，“阿波羅11號”登陸月球。科幻般的想象力固然令人驚訝，但更令人驚訝的是他們並沒有稱“這是不可能的事情”並將這些內容遠遠拋在腦後。地球上的人們需要的不是這種優秀的科學想象力嗎？不久前，從新聞中得知國際核聚變實驗反應堆（ITER）開始組裝的消息後，嚇了壹跳。在核聚變實驗堆中通過核聚變發電制造電能與太陽產生能量的方式相同。 這個項目始於1985年。這是美國總統裏根和蘇聯總統戈爾巴喬夫在美蘇裁軍談判中閃電達成協議後進行的項目。2003年，韓國作為ITER項目的正式會員國加入，無疑是幸運的。據悉，國際核聚變實驗反應堆將於2025年竣工，並於2040年試驗核聚變發展的可能性。55年的工程正在走向完成。 事實上，要找到該核聚變計劃的出發點，幾乎可以追溯到100年前。這是量子力學萌芽的時期。1911年，歐內斯特•盧瑟福德闡明了原子核的存在，1932年詹姆斯•查德威克證明了中子的存在等，20世紀初物理學家們開始逐壹查明太陽能源是核聚變引起的。我們頭頂上的太陽是由氫氣組成的大球。太陽之所以燃燒，是因為原子序號為1號的氫原子發生核聚變，在變成原子序號為2號氦的過程中丟失的質量變成了光和熱能。喬治•伽莫夫是闡明有關該核聚變能這壹物理事實的科學家。 相當於壹個顆半方糖的7.1克氫原子通過核聚變產生的能量，是地球上壹年內燃燒石油和煤炭的10倍。在這裏，質量和能源的關系可以根據愛因斯坦著名的特殊相對論“E=mc2”公式進行解釋。重要的是，該核聚變方法比我們至今所知的任何方法都能更有效地制造能源。在不會發生公害和安全方面，核電有著無法比擬的優點。 每天都在發生難以預測的變化。病毒的攻擊也在持續進行。雖然每天都處於如同戰場壹般的情況，但地球上的生活將會繼續下去。越是這樣的時候，越需要的是放眼未來，向著比今天更好的明天前進。就像在戰場上種蘋果樹壹樣。

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