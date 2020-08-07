“官制新政基金”……難道要把投資者的損失轉嫁給國民嗎？. August. 07, 2020 07:42. . 據悉，政府和執政黨為推進韓國版新政而推進的“新政基金”不僅能保障本金，還能保障3%以上的年收益率，並給予破格的稅制優惠。新政基金旨在籌措數碼、綠色新政等事業的財源，到2025年為止，要從民間籌集所需財源160萬億韓的10%即16萬億韓元。10萬億韓元是公開募集的形式，其余的則使用退休年金等各種年基金籌集的方案正在推進當中。 具體的方案是，保障3%的年收益率+α，而且分離征稅，只適用相當於普通基金15%分紅收入三分之一的5%，因此在市場上存款利率實際上為0%左右的情況下，不能不說是破例性的方案。收益率高於國債，而且損失風險為零，如果再加上稅金優惠，就沒有理由拒絕投資。 問題是投資處的挖掘和創造收益與否。由於新政基金規定了較大的投資方向，所以將通過基金運營公司購買第5代移動通信、數據中心等數碼新政相關事業或太陽能等新再生能源相關企業的股份等方式。但是，保障未來成功的民間投資事業，在世界根本不存在。如果收益沒有預想的那麽高或出現損失，就得有誰來承擔這個負擔。但是，由於對投資者保障了“本金+3%收益”，因此，只能將投入基金資金的打造的公共事業服務的使用費大幅提高至高於市場適當水平或用稅金進行填補。 基金的投資者是相對經濟寬裕的階層。如果保障他們切實的收益，將投資風險轉嫁給普通納稅人，那麽在社會上也不夠公正的。如果想通過韓國版新政激活經濟、吸引市場中的流動資金，就應該解除有關產業的規制，或通過產業政策上的獎勵，使事業前景變得明朗，不是用官制基金，而是讓民間資金自然流入或幹脆選擇發行新政國債的正面進攻法。

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