特朗普稱“朝鮮正在觀望”，對大選前首腦會談持否定態度. August. 07, 2020 07:42. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 美國總統特朗普當地時間5日表示：“如果不是大選，朝鮮、伊朗和中國等國家可能會出現在談判桌上。”作為成功連任時的最優先課題之壹，他提出了增加防衛費分攤額，明確表示了施壓意向。 特朗普當天在接受福克斯新聞臺的電話采訪時，談到有些事情如果不是現在面臨大選就會發生，提到了股指上漲和“伊朗、中國、朝鮮等所有國家都希望達成協議，在第壹天24小時內就會出現在（談判）桌上。” 不過，特朗普表示，“三個國家現在更願意觀望”，暗示在選舉前與朝鮮國務委員會委員長金正恩舉行會談的可能性很小。美國國務院對朝特別副代表艾利克斯•翁也在當天為批準自己的聯合國特別政務副代表而舉行的聽證會上稱：“美國已經做好了同朝鮮進行談判的準備”，“我們還沒有完成制定路線圖所必需的工作磋商。” 另外，特朗普在回答如果連任成功最優先的課題是什麼的問題時，指出了經濟發展和盟國公平分擔防衛費的問題。他重申：“盟國多年來壹直在啃食美國”，“美國壹直在保護那些國家，但他們卻拒絕支付滯納金。”這等於是公開宣布，如果再次當選，將正式向韓國等同盟國施壓，要求增加防衛費分攤額。

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