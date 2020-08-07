漢江大橋時隔9年再響洪水警報，首爾道路多處浸水. August. 07, 2020 07:42. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 5日，昭陽江水壩3年來首次開閘泄洪，再加上6日淩晨暴雨傾瀉，首爾漢江大橋9年來首次發布了洪水警報。11處漢江公園全部禁止進入，首爾各地的道路被水淹沒，並實施交通管制。 環境部漢江防汛指揮所以6日上午11時為起點，發布了漢江大橋洪水警報。曾開放15個水閘中的10個的八堂大壩，從當天上午9時開始又開放了2個水閘，以每秒1.8萬噸的水量進行了泄洪。由此，下午1時20分左右漢江大橋水位達到8.45米，接近洪水警報標準“註意”的8.5米。這是自2011年7月28日之後，時隔9年漢江大橋首次出現洪水警報。 在發布漢江大橋洪水警報之前，上午5時50分，江南區細谷洞的炭川大谷橋也出現了洪水警報。對此，首爾市方面表示：“居住在漢江附近的居民要特別註意避免遭受洪水災害。”與漢江相鄰的自治區有龍山區和廣津區、麻浦區、江西區、永登浦區、江南區、松坡區、江東區等11處。 從當天淩晨開始，八堂大壩的泄洪量開始增加，漢江水位急劇上升。盤浦漢江公園等從上午開始完全被水淹沒，連原來的面貌都很難找到。由此，廣津、蠶室、汝矣島、江西等11處漢江公園全部禁止市民進入。首爾市漢江事業本部相關人士表示：“河川邊是暴雨受災危險地區。即使氣象情況好轉、漢江水位下降，在公園恢復之前也要克制訪問。” 道路各處也都實施交通管制。淩晨2時，內部循環路城東岔路口(JC)~馬場交叉路雙向和東部幹線道路聖水十字路口~君子橋雙向禁止通行。淩晨3時以後，江邊北路漢江大橋~麻浦大橋雙向、東部幹線公路全線(水落地下車道~聖水十字路口)、良才川路嶺東1橋及橋下通道、甑山橋下部道路、鷺得路鷺梁津水產市場~鷺得高架等實施全面交通管制。 此前，從5日晚9時25分開始，奧林匹克大路銅雀大橋~鹽倉進出口雙向的車輛也被禁止出入。以河川為例，清溪川從1日開始實施河道管制，弘濟川、盤浦川、道峰川等18處從2日開始處於河道管制狀態。 首爾因此次集中暴雨出現了2302個馬路陷阱(道路開口)和29起樹被風刮倒的樹木傾倒事件和2起房屋受損事件等。1日至6日，首爾降水量方面，道峰區為408毫米，在25個自治區中創下最高值。

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