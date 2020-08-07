特斯拉利用規制漏洞，“回避購置稅選項”引發爭議. August. 07, 2020 07:43. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 公司職員朴某（34歲）說：“自動駕駛的價格是771萬韓元，如果壹開始放入選項，車價也會變高，購置稅負擔也會加重”，“以後如果真的認為有必要，可以再增加選項。” 僅今年上半年（1∼6月）就銷售了7080輛、占據國內電動轎車市場近壹半（43.3%）的特斯拉旋風，讓國內整車業界備受打擊。因為，每年進口5萬輛以下的特斯拉根據韓美自由貿易協定，不受國內苛刻的汽車安全規制的限制，可以采取靈活的促銷戰略，而國內整車企業則受到限制。 無人駕駛輔助系統就是代表性例子。如果購買支持自動駕駛的特斯拉，硬件已經安裝完畢，如果以後支付費用購買軟件，可以在車內立即啟動功能。這樣既可以節省771萬韓元的初期購買費用，還可以減輕占新車購買費用7%的購置稅負擔。MODEL 3的基本款價格為5369萬韓元，如果包括自動駕駛，取得稅為430萬韓元，但是如果去除，就會降低到376萬韓元，可以節省54萬韓元。 但是，韓國國內整車企業對於車輛行駛相關技術，必須由公認的汽車修理業者進行操作。因為擔心駕駛者安全出現問題，所以禁止自動駕駛系統軟件等直接升級為無線系統。 這種差異是由韓美自貿協定規定的。為了促進美國汽車在韓國銷售，每年進口5萬輛以下的美國汽車不適用韓國的安全標準。大德大學汽車系教授李浩根（音譯）指出：“特斯拉的戰略為汽車行業指明了方向，但對於無法實施這種戰略的國內整車企業來說，只能是逆向歧視。” 國內整車業界也在探索軟件無線更新方式的電子控制裝置事後支援的可能性。首先，現代汽車在6月份臨時得到了相關內容的“限制沙盒”許可。這為像特斯拉壹樣將尖端駕駛者輔助裝置、安全氣囊控制裝置升級為無線通信提供了法律依據。汽車業界相關人士表示：“雖然技術上不難，但在國會立法過程中，對於稅金等消費者的負擔範圍和安全責任，會有很多麻煩。” 特斯拉從創業之初就堅持的“總部直銷”方式，也是韓國國內整車企業難以應對的關鍵。特斯拉在沒有建立營業網的情況下，通過網站直接交易銷售車輛，減少了成本，但是國內汽車行業因工會的反對等原因，很難輕易引進。產業研究院高級研究委員李恒久（音譯）表示：“特斯拉的促銷方式得到消費者的選擇是理所當然的結果”，“在無人駕駛和電動化時代，韓國國內業界也有必要考慮是否接受特斯拉的戰略。”

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