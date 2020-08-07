柳賢振轉會多倫多隊後首次獲勝. August. 07, 2020 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 用實力平息了外界擔憂的聲音。 多倫多藍鳥隊所屬的“韓國怪物”柳賢振(33歲)在經過3次挑戰之後，取得了轉會新東家後的首場勝利，也是本賽季的首場勝利。柳賢振6日在美國佐治亞州亞特蘭大特魯伊斯特公園舉行的與亞特蘭大勇士隊的客場比賽中首發出場，在5局內以1個被安打、3個四壞球上壘、8個脫三振、無失分的成績完成好投，並成為勝利投手。本場以2比1獲勝的多倫多隊也擺脫了3連敗的陰影。 在本賽季之前，多倫多隊花費4年8000萬美元(約948億韓元)巨額資金以自由簽約選手(FA)身份引進的柳賢振在頭兩場比賽中未能達到人們的期待。在沒有打滿5局的情況下，沒有取得勝利，只取得了1負、平均責任失分8.00的慘淡成績。 但是當天卻不同。柳賢振的標誌性變化球(也稱變速球)平息了亞特蘭大隊擊球陣容的進攻。在84個投球中，最多的32個是變速球，在8個脫三振中，6個是用變速球制造的。MBC體育+解說員宋載宇解釋說：“比賽初期開始，向右手擊球手身體方向扔出了卡特球，變速球也復活了。”也就是說，讓擊球手們註意到投向身體方面的投球後，通過外側變速球搶奪時機，取得了效果。美國職棒大聯盟(MLB)統計網站“布魯克斯棒球”透露，柳賢振當天投出的變速球中有62.5%(20個)誘導對方擊球手出現空擊。比賽結束後，柳賢振表示：“從今天熱身開始，變化球的感覺就很好。變速球是我感覺舒服的球種”，表達了滿足感。 在第1局下半局通過四壞球送走對方的首發擊球手小阿庫尼亞後，以牽制死的方式抓住他也是非常引人註目的比賽運營。柳賢振在去年182又3分之2局內只讓出了一個盜壘，屬於很難讓人抓住盜壘時機的投手。MBC解說員許龜淵評價說：“雖然讓第一個擊球手成功四壞球上壘，出發讓人有些不安，但之後以牽制死的方式抓住對方，控球能力恢復了穩定。” 球速方面多少有點令人遺憾。據MLB.com透露，當天柳賢振的最高球速僅為時速146.6公裏(約91.1英裏)。柳賢振表示，“與上場比賽相比，變速球、直球、卡特球都有所好轉。我會努力把球速再提高上來。本場過後柳賢振的平均責任失分也從8.00降到了5.14。” 對於柳賢振的首場勝利，多倫多隊在俱樂部社交網絡服務(SNS)上上傳了柳賢振的照片，並用韓文上傳了“祝賀在藍鳥隊取得的首場勝利”的文章。多倫多隊主教練查理•蒙特約評價說：“今天柳賢振的投球是我們所期待的樣子。通過調整球速，打破了擊球手的平衡。對我們隊來說是一個非常好的信號。” 另外，柳賢振憑借當天的勝利取得了MLB總計55勝(34負)，超越了金炳鉉(54勝60負)，升至韓國美職棒大聯盟球員多勝榜第2位。最多勝場數是朴贊浩制造的124勝(98負)。柳賢振將在12日與邁阿密隊的比賽中挑戰連勝。這是首次在多倫多本賽季的臨時主場—紐約州水牛城(布法羅)塞倫球場舉行的比賽。

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