深陷“健康異常論”的安倍時隔49天舉行記者會，僅15分鐘就草草結束. August. 07, 2020 07:43. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 此前日本首相安倍晉三每月最多舉行3次記者會，但此次他49天以來首次舉行記者會。但有人指出，他在15分鐘後就匆匆離開，有意回避媒體曝光。 6日，安倍首相為出席廣島原子彈爆炸75周年慰靈活動訪問了廣島市，並在當地舉行了記者招待會。記者們向很久沒有在正式場合露面的首相發起了很多提問，但記者會只進行了15分鐘就草草收場。在開場發言中，他花了近7分鐘的時間來說明新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)對策。當記者們抗議記者會時間太短時，安倍首相說“有機會再舉行記者會”，並急忙離開了記者會現場。安倍首相在新冠肺炎擴散的3月和4月分別召開了2次記者會。在5月份已經舉行了3次。但是，在定期國會閉會之際，6月18日舉行記者招待會之後，安倍首相就沒有再與記者們見面。《日經新聞》於6日表示“召開記者會的頻率降低，或與內閣支持率下降有關”，提出了國民對政府的新冠疫情應對批評聲音很高，首相避免露面的可能性。 有關安倍首相的“健康異常論”仍在持續。《日本經濟新聞》報道說：“雖然安倍首相在6月時隔3個月再次恢復了(因新冠病毒而克制的)晚餐會餐，但並不像以前那樣活躍。如果沒有會餐，下午6點半就回到私宅。”該媒體還補充說：“與首相會面的議員們異口同聲地說‘首相今天看起來也很累’。”

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