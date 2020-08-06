利用激光束-EMP發射器捕捉無人機. August. 06, 2020 07:36. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 國防科學研究所(ADD)首次公開了摧毀敵方無人飛機的激光攔截武器、應對無人機的電磁脈沖(EMP)發射器等尖端武器。 國防科學研究所於3日在忠南泰安安興試驗場舉行了“未來武器聯合演示及展示活動”，展示了正在開發的核心武器。國防科學研究所將於6日迎來創立50周年。當天公開的尖端武器中，從去年開始國防科學研究以2023年實現戰力化為目標開發的激光攔截武器備受關註。國防科學研究所公開了利用去年9月開發的激光攔截裝置，在3公裏以內利用10kW和20kW功率發射激光束擊落無人機的影像。國防科學研究所方面還公開了用鐵板制作的火箭模型被激光束擊中貫通的畫面。國防科學研究所相關人士表示：“韓國的激光束生成技術水平僅次於美國，位居全球第二，與美國的技術差距也不過1~2年。” 國防科學研究所還展示了具有將敵人的電子裝備變成廢鐵的威力的無人機應對EMP發射器。強有力的電磁波EMP相關武器是應對朝鮮威脅的代表性非對稱武器。此外，還公開了利用該武器擊落3架進行群集飛行的小型無人機試驗的視頻。國防科學研究所從2008年開始開發可以安裝在飛機空投用炸彈上的EMP發生裝置，正在改良性能。 從去年末開始，將用於超小型偵察衛星的影像雷達(SAR)相關技術開發也在進行之中。超小型SAR偵察衛星可以在510公裏的高空觀測到地面1米大小的物體，而且不受白天和夜晚、惡劣天氣的影響。在美國和俄羅斯，超小型衛星在軍事衛星發生問題時，被用於填補相關空白。如果發射32顆SAR衛星，環繞地球周圍的衛星可以每隔30分鐘對韓半島和周邊地區進行偵察。 另外，國防科學研究所以開發“漢灘病毒(Hantaan virus)”治療劑的經驗為基礎，正在開發新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)治療劑。國防科學研究所解釋說，用“新冠病毒基因藥物(siRNA)”進行細胞及動物實驗的結果，確認了治療效果。

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