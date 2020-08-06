《花木蘭》放棄美國國內劇場上映計劃，轉而在網上視頻平臺上公開. August. 06, 2020 07:36. by 林熙允記者 imi@donga.com. 迪士尼拍攝的商業電影《花木蘭》最終放棄了在美國國內劇場(電影院)上映的計劃。5日，據《Variety》等當地媒體報道，迪士尼將於下月4日通過本公司在線視頻服務(OT)“迪士尼 Plus”公開《花木蘭》。當初計劃在今年3月上映，但是因為新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，幾次變更日程後最終選擇了OTT。 根據新冠病毒狀況或是否提供“迪士尼Plus”服務，部分國家或有可能在電影院觀看該影片。迪士尼Plus訂閱者每月基本費用要多支付29.99美元，並申請高端電影服務才能觀看《花木蘭》。 迪士尼首席執行官(CEO)鮑勃•查佩克對此次決定表示，“這將是一個機會，可以向現在不能去電影院觀看的觀眾更廣泛地傳播這部令人驚奇的電影。”一些人分析說，這是考慮到Netflix而做出的決定。

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