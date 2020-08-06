2020年韓國高爾夫是2000年代生選手的天下. August. 06, 2020 07:36. by 金正勛記者 hun@donga.com. 本賽季韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽上刮起了2000年以後出生的希望之星的風潮。截止到5日，KLPGA巡回賽獎金排名前5位的2000年代生選手有排名第一的朴炫經(20歲)、排名第三的林熙貞(20歲)、排名第五的柳海蘭(19歲)等3人。 新人時期的去年沒有奪冠的朴炫經(20歲)在KLPGA錦標賽和釜山公開賽上獲得了2個冠軍，在獎金排行榜上以約4.5億韓元的獎金位居首位。林熙貞除了沒有獲得冠軍以外，在賽季9個大賽中全部晉級(通過前兩輪)，並5次進入前十名，一直保持著穩定的狀態。柳海蘭在上周結束的濟州三多水大師賽上憑借爆發性的猛攻，以“第一輪到最後一輪始終保持領先(Wire to Wire)”冠軍成功衛冕大賽。現在已經有言論稱，柳海蘭在新人獎上已經鞏固了一枝獨秀的體制。 去年榮登新人王，在同齡人的激烈競爭中處於領先位置的趙雅言(20歲)在本賽季處於停滯狀態，她在8個大賽中4次中途被淘汰，獎金排名停留在了第26位(約8200萬韓元)。據周圍人分析，這是減少上桿動作等簡潔地修正揮桿後出現的過渡期。趙雅言在濟州三多水大師賽上取得了賽季最好成績第6名，成功扭轉了局面。如果趙雅妍能走上正常軌道，那麽2000年代生選手的競爭將更加激烈。 2000年前後出生的她們，在朴世莉的影響下，看到專心於高爾夫的“世莉兒童(高爾夫青少年培訓項目)”朴仁妃、崔蘿蓮、李寶美、申智愛、李寶美等1988年生集團軍的活躍表現後，開始打高爾夫的事例很多。一位高爾夫專家說：“通過在韓國、美國、日本名聲大噪的世莉兒童，海外轉地訓練和輔導市場非常活躍。通過這些，在2000年代出生的選手們能夠系統地培養自己的實力。” 她們從青少年時期開始就為成為國家代表展開了激烈競爭，並提高了實力。大韓高爾夫協會相關人士表示：“這些球員都是在國家隊活動過程中積累大賽經驗的選手。進入職業生涯的第2、3年，心理上的穩定會使她們最大限度地發揮出競技水平。”

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