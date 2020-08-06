“我以為是核彈爆炸了”……貝魯特發生大型爆炸，100多人死亡4000人受傷. August. 06, 2020 07:36. by 林賢錫 lhs@donga.com. 中東國家黎巴嫩的首都貝魯特當地時間4日發生大型爆炸事件，造成至少100人死亡、4000多人受傷。黎巴嫩當局雖然傾向於發生了事故，但美國總統特朗普稱這是“可怕的襲擊”，提出了恐怖襲擊的可能性。 據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，當天下午6時左右，貝魯特港口兩次響起爆炸聲，同時出現了強烈的震動和火勢。從社交媒體上的事故當時視頻來看，港口壹帶升起白色的煙霧，伴隨著強烈的爆炸，竄起讓人聯想起原子彈的蘑菇雲，隨著沖擊波和熱浪的彌漫，附近的建築物倒塌，車輛受損。市民們尖叫著逃離，貝魯特市內變得慘不忍睹。美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“在距離爆炸現場240公裏的塞浦路斯島上，也感覺到爆炸。” 爆炸原因還沒有得到確認。當天，黎巴嫩總理哈桑·迪亞蔔表示，“在發生爆炸的貝魯特港口倉庫中，約有2750噸硝酸銨在沒有任何安全措施的情況下保管了6年”，著重強調了事故的可能性。壹些人提出了黎巴嫩什葉派武裝勢力真主黨的幕後操縱、與真主黨有矛盾的以色列的攻擊說等。以色列和真主黨都否認了相關性。 韓國外交部表示，目前尚未確認韓國人傷亡情況。

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