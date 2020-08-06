世界上最低矮的紀念碑. August. 06, 2020 07:37. by 孫曉林 aryssong@donga.com. “現在是隔開壹個座位坐吧？雖然不認識，但還是應該慢慢熟悉吧？” 1日在首爾藝術殿堂歌劇院舉行的壹場演唱會上，身穿閃亮銀色禮服站在舞臺上的玉珠賢說。觀眾們都戴著口罩，隔開壹個座位坐著，這種風景，不僅是觀眾，對她來說也是新的面貌。 “妳知道嗎？如果戴上口罩，觀眾的表情會意外地更加清晰。因為眼睛呈現得更加清楚。從某些人的眼裏，甚至還能看到光芒閃耀的瞬間。希望今後也能繼續看到（口罩的）白色波浪。” 她的話中流露出對再次與觀眾見面的喜悅之情。雖然當天像東南亞突然發作的強風暴壹樣，暴雨傾盆而下，但每隔壹個空著的座位上，大部分都坐滿了觀眾。似乎渴望文化生活的他們爭先恐後地來到了演出場。 從上個月22日開始，位於首都圈的國立、公立演出場、美術館、博物館正式對外開放。首都圈以外的地區根據新冠疫情的情況，正在調整恢復運營的時間。 能夠像以前壹樣再次觀看演出、觀看展覽，感到很高興。但是也有需要遵守的地方。比起以前，稍微提前壹會兒到達演出現場比較好。因為只有進行發熱檢查，在網上填寫問診表後，與門票壹起出示包含結果的QR代碼，才能入場。當天，在歌劇院入口也有相當多的老年觀眾詢問，“QR碼應該怎麽弄？”職員們在第1部、第2部演出開始前，在觀眾席各處四處轉悠，對將口罩拉到下巴的觀眾囑咐說：“請把口罩拉上，把鼻子蓋住。” 現在正在演出的音樂劇《Rent》的演員和制作團隊每天都在以“今天可能是最後壹次演出”的想法，來填滿舞臺。雖然看不到貧困的年輕藝術家們的未來，但是歌頌夢想的該作品能否進行實際演出還是未知數，所以大家都揪心地在練習。幸好演出已經開始，但直到本月23日落幕，壹刻也不能掉以輕心。因為演員、制作團隊、觀眾等任何人壹旦感染了新冠病毒，就必須立即中斷演出。 美國出生、居住在西班牙的《Rent》合作導演安迪·塞尼奧·朱尼爾對IVY、崔在林（音譯）、鄭元英（音）等韓國演員和工作人員說：“國外的演出場都關門了，我所認識的所有人都失去了工作。現在能站在舞臺上真是祝福啊。千萬不能認為理所當然。據說，最近《只有今天（No Day But Today）》的主題特別貼切，所以每當壹場演出結束時，演員們都會痛哭流涕。 “在街上接吻約會的浪漫電影現在成了幻想電影”，閔圭東導演的這句話壓縮地反映了新冠疫情帶來的變化。 日常生活正在小心翼翼地重新開始。我們重新體會到了以前理所當然的事情是多麽的珍貴。不，也許理所當然的東西當初就並不存在。因為沒有任何東西是白白到手的。

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