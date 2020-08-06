把用有壹套住宅的實際需求者當作投機者的懲罰性稅金炸彈. August. 06, 2020 07:37. . 開放民主黨議員金珍愛（音譯）前天在國會全體會議上就綜合房地產稅法修正案進行贊成討論時表示：“各位住在高價公寓，即使房價上漲也沒有問題。只是要努力繳納稅金。如果存在不勞而獲的情況，希望可以收回由此帶來的開發利益。”未來統合黨的議員們批判稱，“暴露出了這次出臺房地產對策的目的在於征收稅金”，“世界最高水平的懲罰性課稅，使房地產市場成為了格鬥場”。 金議員在引發爭議後解釋說：“這是當時向喝倒彩的統合黨議員做出的發言。”但是有人指出，政府的對策使國民的稅金負擔大幅增加，作為國民的代表是否對此缺乏共識。此前，政府發表大幅提高房地產相關稅金的對策時主張：“稅金負擔的增加以多住宅者為對象，而壹套住宅的實際擁有者幾乎沒有受到影響。”但在現實生活中，不僅多住宅者要繳納的稅金，而且壹住宅者要交納的稅金也大幅上漲。 文在寅政府執政以來，以抑制投機需求為由，每年都上調作為擁有征稅標準的公布價格，因此今年的財產稅負擔大幅加重。在首爾，58萬戶家庭的財產稅被上調至上升幅度上限的30%繳稅。再加上從明年開始，公示價格超過9億韓元的壹套住宅者的綜合房地產稅稅率將比原來上調0.1至0.3個百分點，負擔將進壹步加重。只要房價上漲不出售，收入不變的壹套住宅實際需求者的負擔就會加重。對於沒有什麽收入，只擁有壹套房子的退休者來說，這無疑是晴天霹靂。 共同民主黨4日在國會全體會議上多數通過了房地產稅金相關法案，其主要內容為，將多住宅者的綜合房地產稅稅率最高提高至2倍，轉讓稅最高稅率也提高到72%。即使以控制投機的名義，急劇提高稅金的行為也有可能侵害國民的財產權。“用稅金炸彈可以穩定房價”的主張，就像之前的房地產政策失敗所說明的壹樣，缺乏根據。將壹生節約購買壹套住房的壹套住房者視為投機者，不僅違背了憲法規定的“禁止過剩原則”，而且也不符合保護實際需求者的政府政策方向。

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