在空地、綠地上蓋上公寓，重建、再開發“只是表面上的緩和”. August. 05, 2020 07:42. . 韓國政府決定，允許首爾重建50層公寓，並把漢城蘆原區泰陵高爾夫球場等建設為宅地，向首都地區追加提供13.2萬套住宅。昨天，經濟副總理洪楠基等相關部委負責人共同發表的《首都圈住宅供給擴大方案》中，包含了搞活重建、再開發對策。如果進行LH、SH等公共機關參與的“公共重建”，將放寬限制，把容積率提高到500%，並允許層數達到50層等。 此前，政府僅在“三期新城市”等首爾外圍地區推進大規模住宅供應，而如今卻把目光轉向了首爾市中心內的供應方案，這值得肯定。如果重建目前容積率為250%的500套公寓，如果適用300%的容積率，將大幅增加到600套，如果達到500%，將大幅增加到1000套。首爾江南的多個重建園區此前曾推進過50層公寓，但由於受到首爾市35層的限制，所以進展緩慢。 但是，公共重建需要公共機關參與項目，而且寄附采納增加容積率的50%-70%等規定依然存在，因此，民間會有多大響應令人懷疑。江南的重建組合中已經出現了“如果建高樓，墩加小型住宅和租賃公寓，停車場就會變得復雜”的否定反應。 政府還為了準備新宅地，將綠帶地區的泰陵高爾夫球場、龍山的金氏軍營、麻浦的西部駕照考場等空地壹壹扒集起來。泰陵高爾夫球場附近居民反對說：“如果大規模公寓園區建成，交通將嚴重堵塞。”而金氏軍營的用地，連美軍歸還的日程都還沒有敲定。急於發表的供給對策要真正進行下去，還有很多難關。 如果在漢江或山周圍建設50層公寓的話，首爾的天空線將會有很大的改變。穩定房地產市場固然重要，但也不能隨機應變地推進對市民生活產生巨大影響的政策。原則上允許50層，但要制定長期城市計劃，該提高的地方要提高，該守住低層的地方要守住。比起將空地全部用公寓填滿，將舊低層居住地提高至中層，才是城市環境最理想的選擇。宣布前後，壹些人出現了“政府千萬什麽都不要幹”的說法。隨著政府的房地產對策接連失敗，國民對政策的信賴度跌至谷底。必須制訂彌補之策，以免政府為了擺脫目前的困境，出來壹堆倉促的對策，破壞首爾的未來。

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