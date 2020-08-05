聯合國報告首次認為“朝鮮已完成核彈頭小型化”. August. 05, 2020 07:42. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 聯合國首次提交報告稱，朝鮮有可能已經完成可以搭載在彈道導彈上的小型核武器的開發。 路透社當地時間3日報道稱，聯合國安理會下屬的對朝制裁委員會專家小組制定了上述內容的中期報告，並提交給對朝制裁委員會。報告稱，沒有標明名字的多數國家認為，朝鮮通過前6次核試驗，開發出了小型化核武器。報告稱：“朝鮮正在持續進行高濃縮鈾和建設實驗用輕水反應堆等核項目”，“壹個會員國認為，朝鮮正在持續生產核武器。”報告稱，“壹些國家認為，朝鮮為了開發多彈頭系統等技術改進，正在促推進核武器的進壹步小型化。” 如果確認朝鮮成功實現核武器小型化，可以針對美國等國進行遠程發射，可以認為朝鮮已經度過了開發核武器的重要關口。 韓國國防部副發言人文洪植4日在例行記者會上就該報告表示：“我們認為，朝鮮的核武器小型化能力已經達到了相當的水平。”國防部相關人士表示：“但政府不承認朝鮮是核擁有國。”

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