“為了讓自己得到安慰而唱歌”. August. 05, 2020 07:43. by 林熙允記者 imi@donga.com. 除了宏偉的屋頂外，樸素的屋頂、淡淡的月光代替燦爛的陽光。如果說有長久閃耀的理由，也許就是這個。原聲流行音樂二人組“屋頂月光”迎來了出道10周年。還出了新作品。雖然每年都發表新歌，但是一次性公開5首以上的新歌是自2013年2輯《Where》之後7年來的第一次。專輯名為《Still a Child》。 上月31日在首爾鐘路區東亞媒體中心見到的同齡成員金允珠、朴世珍表示，“與出道的26歲時相比，現在的苦惱沒有太大的不同。《Still a Child》(依舊是孩子)就是因此而出現的題目。” 從2010年開始，她憑借《真切的人生啊》《沒有的是價值》《今天也辛苦了》等安慰和共鳴的歌曲獲得了人們的喜愛。高喊“那是我的故事”的青春們湧到了《屋塔房收音機》(2010年出道作品題目)下面。 “復讀，第三次高考的時候經常去屋頂。因為當時屋頂庭院很流行。(和世珍)住在同一幢小樓時，我們也會爬到小樓屋頂邊聊天，邊度過快樂時光。”(金允珠) 兩人同為東亞廣播藝術大學同學，曾作為“鈴鐺姐妹”活動，在親切的旋律下，通過緊湊的和聲和編曲，創作出了無可挑剔的原聲流行音樂。 新作的第一首歌《散步的美學》也讓人聯想到保羅•麥卡特尼的歌曲。將副歌部分“걷、고、걷、고”的每一個音節按半音踮起腳來，配合輕快的Shuffle節奏升上去，就能輕松感受到金允珠“每天晚上都喜歡走”的首爾遠望漢江地區的情趣。 “累的時候，我曾給自己發過‘辛苦了’的短信。意外地給了自己力量。” (金允珠) 兩人說：“比起安慰別人，更想自己得到安慰，所以不斷地寫歌。" 唱著“就算沒有任何人在意你的悲傷/我也一直為你加油”的屋頂月光的《今天也辛苦了》成為了同時代的格言。在“治愈”成為關鍵詞的社會各處像標語一樣飄揚。 “(歌詞)在書店、文具店、大型超市施工現場的安全柵欄上也看到了。是值得感恩的歌曲。與其說‘那是我們的歌曲’，不如說今後要過得更好。” (朴世珍) 兩人從大學第一年的五月開始一直是摯友。在電影院，看著街上的招牌，確認只屬於兩人的搞笑代碼後，就變成這樣了。 到現在“世珍阿”還是世界上最搞笑的。 以天賦的口才出道之初就成為電臺常客的她們，以假象的“屋塔房收音機”主持人自居的兩人，在2018年10月實現了夢想。地面波廣播DJ(MBC《藍色夜晚，屋頂月光》•每天晚上10點~12點)來了。去年年末作為新人DJ破例獲得了MBC廣播演藝大賞廣播部門優秀獎。 “超越兩份工作，在做‘四份工作’的同時也要再加把勁的緣由，以及擺脫10年的非正式員工生活成為正式員工的短信……學到了真正的人生。感覺交到了很多朋友。” 相當於新作的脊梁骨的歌曲《長得像大人》就像埃爾頓•約翰的鋼琴敘事曲一樣，把“鏡子中依然像孩子/你究竟是誰”的問題放在聽眾的心頭。 站在鏡子前的26歲的兩個孩子，屋頂月光的煩惱也許對大眾來說是萬幸。我會更長久地與這片土地的青春相伴。因為安慰的開始是共鳴。 “即使今後當上了奶奶，還會用屋頂月光的名義發行專輯，兩個人穿著非常可愛的衣服拍攝封面。我們的夢想就是這樣。”

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