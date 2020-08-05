SK電訊和“外民”攜手打造“無人駕駛送貨機器人”. August. 05, 2020 07:43. by 柳根亨 noel@donga.com. SK電訊公司和優雅兄弟們(外賣的民族APP運營公司)為了無人駕駛送貨機器人商用化，攜手合作。 4日，兩家公司表示，已經簽訂了“利用以5G為基礎的智能機器人和移動邊緣計算(MEC)的事業合作”的相關業務協議(MOU)。 SK電訊公司的“MEC雲平臺及通信網”運營經驗和優雅兄弟們公司的智能機器人送貨服務相結合，計劃構築新概念無人流通系統。5G MEC及雲技術是在交換中心及基站設置雲數據中心，劃時代地減少數據處理所需的物理時間和距離的服務。如果將該技術與無人駕駛機器人相結合，就可以實現高精確度的行駛和送貨上門。 首先，目前優雅兄弟們運營的室外無人駕駛送貨機器人“Dilly Drive”將結合5G技術，提高無人駕駛能力。兩家公司已經從6月開始在首爾廣津區建國大學進行在Dilly Drive上應用5G MEC的測試。 今後還將適用於室內無人駕駛服務機器人“Dilly Plate”、室內無人駕駛層間移動送貨機器人“Dilly Tower”等。SK電訊公司的一位有關負責人表示：“在車輛難以接近的地區、送貨員難以訪問的時間段、非面對面狀況等方面，無人駕駛送貨機器人將具有更大的使用價值。”

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